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Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога

Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога

Пекин уделяет приоритетное внимание укреплению сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере, за это благодарность премьеру Госсовета КНР Ли Цяну,... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:57+0300

2024-05-16T12:57+0300

2024-05-16T12:57+0300

владимир путин

ли цян

россия

китай

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Пекин уделяет приоритетное внимание укреплению сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере, за это благодарность премьеру Госсовета КНР Ли Цяну, заявил президент России Владимир Путин."Хочу выразить признательность вам лично, уважаемый господин премьер Государственного совета, всем коллегам из Государственного совета за то приоритетное внимание, которое вы уделяете укреплению российско-китайского многопланового взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической области", - сказал он.По словам главы государства, Россия и Китай совместными усилиями достигли впечатляющих результатов.Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом, который продлится два дня. Российский лидер провел переговоры в узком и расширенном форматах с председателем КНР Си Цзиньпином. Также президент отдельно пообщался с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

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китай

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владимир путин, ли цян, россия, китай