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Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога
Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога
Пекин уделяет приоритетное внимание укреплению сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере, за это благодарность премьеру Госсовета КНР Ли Цяну,... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:57+0300
2024-05-16T12:57+0300
владимир путин
ли цян
россия
китай
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Пекин уделяет приоритетное внимание укреплению сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере, за это благодарность премьеру Госсовета КНР Ли Цяну, заявил президент России Владимир Путин."Хочу выразить признательность вам лично, уважаемый господин премьер Государственного совета, всем коллегам из Государственного совета за то приоритетное внимание, которое вы уделяете укреплению российско-китайского многопланового взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической области", - сказал он.По словам главы государства, Россия и Китай совместными усилиями достигли впечатляющих результатов.Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом, который продлится два дня. Российский лидер провел переговоры в узком и расширенном форматах с председателем КНР Си Цзиньпином. Также президент отдельно пообщался с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
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владимир путин, ли цян, россия, китай
Владимир Путин, Ли Цян, РОССИЯ, КИТАЙ
12:57 16.05.2024
 
Путин поблагодарил Ли Цяна за укрепление экономического диалога

Путин поблагодарил премьера Госсовета КНР за вклад в укрепление экономического диалога

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Пекин уделяет приоритетное внимание укреплению сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере, за это благодарность премьеру Госсовета КНР Ли Цяну, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу выразить признательность вам лично, уважаемый господин премьер Государственного совета, всем коллегам из Государственного совета за то приоритетное внимание, которое вы уделяете укреплению российско-китайского многопланового взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической области", - сказал он.
По словам главы государства, Россия и Китай совместными усилиями достигли впечатляющих результатов.
Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом, который продлится два дня. Российский лидер провел переговоры в узком и расширенном форматах с председателем КНР Си Цзиньпином. Также президент отдельно пообщался с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности
12:40
 
Владимир ПутинЛи ЦянРОССИЯКИТАЙ
 
 
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