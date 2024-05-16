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Путин заявил о постоянном совершенствовании партнерства России и Китая
Путин заявил о постоянном совершенствовании партнерства России и Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о постоянном совершенствовании партнерства России и Китая
Сотрудничество Москвы и Пекина постоянно совершенствуется и диверсифицируется за счет новых сфер, заявил президент России Владимир Путин. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:11+0300
2024-05-16T13:11+0300
2024-05-16T13:11+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Пекина постоянно совершенствуется и диверсифицируется за счет новых сфер, заявил президент России Владимир Путин."Что особенно важно, российско-китайское партнерство постоянно развивается, совершенствуется, диверсифицируется за счет новых форматов и сфер, расширяется его нормативно-правовая база", — заявил глава государства.Президент также отметил, что сотрудничество двух государств обладает безграничными возможностями и перспективами, которые способны преодолеть любые трудности.Российский лидер также подчеркнул, что российско-китайская дружба прошла проверку временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости
Путин заявил о постоянном совершенствовании партнерства России и Китая
Путин: партнерство России и КНР развивается и диверсифицируется за счет новых сфер
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Пекина постоянно совершенствуется и диверсифицируется за счет новых сфер, заявил президент России Владимир Путин.
"Что особенно важно, российско-китайское партнерство постоянно развивается, совершенствуется, диверсифицируется за счет новых форматов и сфер, расширяется его нормативно-правовая база", — заявил глава государства.
Президент также отметил, что сотрудничество двух государств обладает безграничными возможностями и перспективами, которые способны преодолеть любые трудности.
Российский лидер также подчеркнул, что российско-китайская дружба прошла проверку временем и продолжает укрепляться на благо обеих стран.
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