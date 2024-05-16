https://1prime.ru/20240516/putin-848242799.html
От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень
От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень - 16.05.2024, ПРАЙМ
От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень
Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:58+0300
2024-05-16T14:58+0300
2024-05-16T14:59+0300
политика
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848227853_0:0:2883:1622_1920x0_80_0_0_702ae7deae78520cc138f361351ffcf0.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом пишет турецкое издение Cumhuriyet.Глава российского государства 16 мая прибыл в Пекин. Давая комментарий прессе по итогам переговоров с китайским коллегой, Путин объяснил, что его первый визит в Китай после переизбрания является ответом на приезд Си Цзиньпина после выборов в КНР.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Первые взаимные визиты Си Цзиньпина и Владимира Путина напомнили мне одно наблюдение Фредерика Кемпе, президента Атлантического совета. В статье, опубликованной на сайте CNBC, он проанализировал крайне важное совместное заявление Си и Путина 2022 года и отметил, что этот дуэт "превзошел партнерство Мао и Сталина", - пишет автор материалов.По его словам, лидеры России и Китая строят новый мир. Так, отмечает автор со ссылкой на интервью Путина изданию "Синьхуа", Москва и Пекин укрепляют внешнеполитическую координацию для построения справедливого многополярного мироустройства. Как говорится в статье, новый порядок направлен против США, прибегающих к неоколониальным методам. Платформой для создания нового мира станет БРИКС, подчеркивает турецкое издение.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240516/mask-848238942.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848227853_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16ef7d15d406af7475e9f1571cff8d4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, КИТАЙ, РОССИЯ
От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень
Cumhuriyet: при Путине и Си Цзиньпине партнерство России и Китая вышло на новый уровень
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом пишет турецкое издение Cumhuriyet
.
Глава российского государства 16 мая прибыл в Пекин. Давая комментарий прессе по итогам переговоров с китайским коллегой, Путин объяснил, что его первый визит в Китай после переизбрания является ответом на приезд Си Цзиньпина после выборов в КНР.
"Первые взаимные визиты Си Цзиньпина и Владимира Путина напомнили мне одно наблюдение Фредерика Кемпе, президента Атлантического совета. В статье, опубликованной на сайте CNBC, он проанализировал крайне важное совместное заявление Си и Путина 2022 года и отметил, что этот дуэт "превзошел партнерство Мао и Сталина", - пишет автор материалов.
По его словам, лидеры России и Китая строят новый мир. Так, отмечает автор со ссылкой на интервью Путина изданию "Синьхуа", Москва и Пекин укрепляют внешнеполитическую координацию для построения справедливого многополярного мироустройства. Как говорится в статье, новый порядок направлен против США, прибегающих к неоколониальным методам. Платформой для создания нового мира станет БРИКС, подчеркивает турецкое издение.
Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай