https://1prime.ru/20240516/putin-848242799.html

От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень

От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень - 16.05.2024, ПРАЙМ

От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень

Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:58+0300

2024-05-16T14:58+0300

2024-05-16T14:59+0300

политика

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом пишет турецкое издение Cumhuriyet.Глава российского государства 16 мая прибыл в Пекин. Давая комментарий прессе по итогам переговоров с китайским коллегой, Путин объяснил, что его первый визит в Китай после переизбрания является ответом на приезд Си Цзиньпина после выборов в КНР.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Первые взаимные визиты Си Цзиньпина и Владимира Путина напомнили мне одно наблюдение Фредерика Кемпе, президента Атлантического совета. В статье, опубликованной на сайте CNBC, он проанализировал крайне важное совместное заявление Си и Путина 2022 года и отметил, что этот дуэт "превзошел партнерство Мао и Сталина", - пишет автор материалов.По его словам, лидеры России и Китая строят новый мир. Так, отмечает автор со ссылкой на интервью Путина изданию "Синьхуа", Москва и Пекин укрепляют внешнеполитическую координацию для построения справедливого многополярного мироустройства. Как говорится в статье, новый порядок направлен против США, прибегающих к неоколониальным методам. Платформой для создания нового мира станет БРИКС, подчеркивает турецкое издение.Полный текст читайте на ИноСМИ

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владимир путин, си цзиньпин, китай, россия