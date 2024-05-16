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От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень - 16.05.2024, ПРАЙМ
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От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень
От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень - 16.05.2024, ПРАЙМ
От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень
Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:58+0300
2024-05-16T14:59+0300
политика
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом пишет турецкое издение Cumhuriyet.Глава российского государства 16 мая прибыл в Пекин. Давая комментарий прессе по итогам переговоров с китайским коллегой, Путин объяснил, что его первый визит в Китай после переизбрания является ответом на приезд Си Цзиньпина после выборов в КНР.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Первые взаимные визиты Си Цзиньпина и Владимира Путина напомнили мне одно наблюдение Фредерика Кемпе, президента Атлантического совета. В статье, опубликованной на сайте CNBC, он проанализировал крайне важное совместное заявление Си и Путина 2022 года и отметил, что этот дуэт "превзошел партнерство Мао и Сталина", - пишет автор материалов.По его словам, лидеры России и Китая строят новый мир. Так, отмечает автор со ссылкой на интервью Путина изданию "Синьхуа", Москва и Пекин укрепляют внешнеполитическую координацию для построения справедливого многополярного мироустройства. Как говорится в статье, новый порядок направлен против США, прибегающих к неоколониальным методам. Платформой для создания нового мира станет БРИКС, подчеркивает турецкое издение.Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, КИТАЙ, РОССИЯ
14:58 16.05.2024 (обновлено: 14:59 16.05.2024)
 
От Мао и Сталина: Путин и Си Цзиньпин вывели дружбу на новый уровень

Cumhuriyet: при Путине и Си Цзиньпине партнерство России и Китая вышло на новый уровень

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Партнерство России и Китая трудно переоценить на фоне взаимных визитов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина после выборов. Об этом пишет турецкое издение Cumhuriyet.
Глава российского государства 16 мая прибыл в Пекин. Давая комментарий прессе по итогам переговоров с китайским коллегой, Путин объяснил, что его первый визит в Китай после переизбрания является ответом на приезд Си Цзиньпина после выборов в КНР.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
"Первые взаимные визиты Си Цзиньпина и Владимира Путина напомнили мне одно наблюдение Фредерика Кемпе, президента Атлантического совета. В статье, опубликованной на сайте CNBC, он проанализировал крайне важное совместное заявление Си и Путина 2022 года и отметил, что этот дуэт "превзошел партнерство Мао и Сталина", - пишет автор материалов.
По его словам, лидеры России и Китая строят новый мир. Так, отмечает автор со ссылкой на интервью Путина изданию "Синьхуа", Москва и Пекин укрепляют внешнеполитическую координацию для построения справедливого многополярного мироустройства. Как говорится в статье, новый порядок направлен против США, прибегающих к неоколониальным методам. Платформой для создания нового мира станет БРИКС, подчеркивает турецкое издение.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай
13:28
 
ПолитикаВладимир ПутинСи ЦзиньпинКИТАЙРОССИЯ
 
 
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