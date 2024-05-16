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РЭЦ призвал создать механизм контроля для борьбы с подделками товаров из РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РЭЦ призвал создать механизм контроля для борьбы с подделками товаров из РФ
РЭЦ призвал создать механизм контроля для борьбы с подделками товаров из РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ
РЭЦ призвал создать механизм контроля для борьбы с подделками товаров из РФ
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) придает важное значение борьбе с поддельной российской продукцией на китайском рынке и выступает за выстраивание... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:36+0300
2024-05-16T09:36+0300
экономика
россия
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ХАРБИН (Китай), 16 мая – ПРАЙМ. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) придает важное значение борьбе с поддельной российской продукцией на китайском рынке и выступает за выстраивание двусторонних механизмов контроля за сертификацией соответствующих товаров, заявила журналистам генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. "Мы, как государственный институт поддержки экспорта, выводящий российскую продукцию на китайский рынок, точно так же беспокоимся за деловую репутацию и за качество нашей продукции, поэтому вопрос подделки для нас имеет очень важное значение", - заявила Никишина после открытия в китайском Харбине фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России". Она отметила, что "вся продукция, которую мы выводим под брендом "Сделано в России", она вся проходит у нас сертификацию". "Поэтому мы бы порекомендовали, чтобы мы вместе с нашими китайскими партнерами отстроили такие механизмы предконтроля за тем, что продукция, которая реализуется на китайском рынке, действительно имеет сертификат "Сделано в России", а не просто позиционируется как российская продукция", - указала она. "Мы этому уделяем серьезное внимание, мы видим большие перспективы в том, чтобы наладить и упорядочить работу по борьбе с фальсификатом", - указала она. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", организатором которого является РЭЦ, открылся в четверг на центральной пешеходной улице Харбина Чжунъяндацзе, которую называют харбинским Арбатом. Здесь на площади в 1 тысячу квадратных метров с 16 по 26 мая будут работать прилавки с российской продукцией и жители города смогут купить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой. Всего на ярмарке "Сделано в России" представлено около 140 товарных позиций от 21 экспортера из 14 регионов РФ: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки и многое другое.
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россия, китай, рэц
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РЭЦ
09:36 16.05.2024
 
РЭЦ призвал создать механизм контроля для борьбы с подделками товаров из РФ

РЭЦ выступил за создание механизмов контроля для борьбы с подделками товаров из РФ в КНР

© Фото : предоставлено кафедрой декоративно-прикладного искусства Института искусств НГПУМатрёшки
Матрёшки - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : предоставлено кафедрой декоративно-прикладного искусства Института искусств НГПУ
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ХАРБИН (Китай), 16 мая – ПРАЙМ. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) придает важное значение борьбе с поддельной российской продукцией на китайском рынке и выступает за выстраивание двусторонних механизмов контроля за сертификацией соответствующих товаров, заявила журналистам генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Мы, как государственный институт поддержки экспорта, выводящий российскую продукцию на китайский рынок, точно так же беспокоимся за деловую репутацию и за качество нашей продукции, поэтому вопрос подделки для нас имеет очень важное значение", - заявила Никишина после открытия в китайском Харбине фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России".
Она отметила, что "вся продукция, которую мы выводим под брендом "Сделано в России", она вся проходит у нас сертификацию".
"Поэтому мы бы порекомендовали, чтобы мы вместе с нашими китайскими партнерами отстроили такие механизмы предконтроля за тем, что продукция, которая реализуется на китайском рынке, действительно имеет сертификат "Сделано в России", а не просто позиционируется как российская продукция", - указала она.
"Мы этому уделяем серьезное внимание, мы видим большие перспективы в том, чтобы наладить и упорядочить работу по борьбе с фальсификатом", - указала она.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", организатором которого является РЭЦ, открылся в четверг на центральной пешеходной улице Харбина Чжунъяндацзе, которую называют харбинским Арбатом. Здесь на площади в 1 тысячу квадратных метров с 16 по 26 мая будут работать прилавки с российской продукцией и жители города смогут купить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой. Всего на ярмарке "Сделано в России" представлено около 140 товарных позиций от 21 экспортера из 14 регионов РФ: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки и многое другое.
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
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