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Международные резервы России выросли к 10 мая

Международные резервы России выросли к 10 мая - 16.05.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России выросли к 10 мая

Международные резервы РФ с 3 мая по конец дня 10 мая увеличились на 2,7 миллиарда долларов, или на 0,5%, и составили 598,4 миллиарда долларов, говорится в... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T16:02+0300

2024-05-16T16:02+0300

2024-05-16T16:06+0300

международные резервы

банк россии

россия

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 мая по конец дня 10 мая увеличились на 2,7 миллиарда долларов, или на 0,5%, и составили 598,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 10 мая 2024 года составили 598,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,7 миллиарда долларов США, или на 0,5%, под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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международные резервы, россия