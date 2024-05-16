https://1prime.ru/20240516/rosatom-848256688.html
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома"
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома"
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом",... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T23:47+0300
2024-05-16T23:47+0300
2024-05-16T23:47+0300
политика
сша
россия
росатом
уран
поставки урана
https://cdnn.1prime.ru/img/83786/53/837865371_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_d8152df4c831fc852b3267c40de7c04c.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом", свидетельствуют итоги голосования. Согласно опубликованным результатам, 37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое проголосовали против. В случае последующего принятия всей палатой представителей и сенатом, законопроект требует от президента США ввести санкции против российской госкорпорации, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под ограничительными мерами Вашингтона. Документ также обязывает американскую администрацию направить в конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома". Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Президент США Джо Байден ранее подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.
https://1prime.ru/20240514/rosatom-848155900.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83786/53/837865371_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b50cffff98aa35e4940a15901317b86b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, росатом, уран, поставки урана
Политика, США, РОССИЯ, Росатом, уран, поставки урана
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома"
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома"
ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом", свидетельствуют итоги голосования.
Согласно опубликованным результатам, 37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое проголосовали против.
В случае последующего принятия всей палатой представителей и сенатом, законопроект требует от президента США ввести санкции против российской госкорпорации, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под ограничительными мерами Вашингтона.
Документ также обязывает американскую администрацию направить в конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома".
Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона.
Президент США Джо Байден ранее подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме.
"Росатом" назвал закон США об импорте урана дискриминационным и нерыночным
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации.
В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.