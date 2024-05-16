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Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома"

Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома" - 16.05.2024, ПРАЙМ

Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкция против "Росатома"

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом",... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T23:47+0300

2024-05-16T23:47+0300

2024-05-16T23:47+0300

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поставки урана

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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом", свидетельствуют итоги голосования. Согласно опубликованным результатам, 37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое проголосовали против. В случае последующего принятия всей палатой представителей и сенатом, законопроект требует от президента США ввести санкции против российской госкорпорации, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под ограничительными мерами Вашингтона. Документ также обязывает американскую администрацию направить в конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома". Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Президент США Джо Байден ранее подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.

https://1prime.ru/20240514/rosatom-848155900.html

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сша, россия, росатом, уран, поставки урана