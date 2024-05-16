https://1prime.ru/20240516/sanktsii-848219378.html

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций - 16.05.2024, ПРАЙМ

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия расширила список фигурантов антироссийских санкций, внеся в него еще 28 физических и 14 юридических лиц, сообщил глава МИД этой Уинстон Питерс. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T06:26+0300

2024-05-16T06:26+0300

2024-05-16T06:26+0300

экономика

санкции против рф

новая зеландия

https://cdnn.1prime.ru/img/76308/08/763080886_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_4a7c4f1e1dc1242929fb3d88ea754803.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Новая Зеландия расширила список фигурантов антироссийских санкций, внеся в него еще 28 физических и 14 юридических лиц, сообщил глава МИД этой Уинстон Питерс. Как отмечается, санкции нацелены на лиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию.Как заявили в МИД Новой Зеландии, новые меры также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию". Новая Зеландия ввела ранее санкции против России в связи с украинским конфликтом, следуя примеру стран Запада. Разведка страны считает, что экономические санкции против Москвы, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240514/sanktsii-848163669.html

новая зеландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, новая зеландия