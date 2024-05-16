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Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций - 16.05.2024, ПРАЙМ
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций
Новая Зеландия расширила список фигурантов антироссийских санкций, внеся в него еще 28 физических и 14 юридических лиц, сообщил глава МИД этой Уинстон Питерс. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T06:26+0300
2024-05-16T06:26+0300
2024-05-16T06:26+0300
экономика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Новая Зеландия расширила список фигурантов антироссийских санкций, внеся в него еще 28 физических и 14 юридических лиц, сообщил глава МИД этой Уинстон Питерс. Как отмечается, санкции нацелены на лиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию.Как заявили в МИД Новой Зеландии, новые меры также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию". Новая Зеландия ввела ранее санкции против России в связи с украинским конфликтом, следуя примеру стран Запада. Разведка страны считает, что экономические санкции против Москвы, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240514/sanktsii-848163669.html
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санкции против рф, новая зеландия
Экономика, санкции против РФ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций
Новая Зеландия ввела санкции против 28 физических и 14 юридических лиц из России
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Новая Зеландия расширила список фигурантов антироссийских санкций, внеся в него еще 28 физических и 14 юридических лиц, сообщил глава МИД этой Уинстон Питерс.
Как отмечается, санкции нацелены на лиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию.
Как заявили в МИД Новой Зеландии, новые меры также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию".
США расширили санкции против физлиц и компаний из России
Новая Зеландия ввела ранее санкции против России в связи с украинским конфликтом, следуя примеру стран Запада. Разведка страны считает, что экономические санкции против Москвы, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов".
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.