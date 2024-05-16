https://1prime.ru/20240516/sanktsii-848242164.html
Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт
Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт - 16.05.2024, ПРАЙМ
Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт
Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:43+0300
2024-05-16T14:43+0300
2024-05-16T14:43+0300
экономика
россия
европа
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Недавно совместно с китайскими коллегами из национального суперкомпьютерного центра КНР мы провели исследование, стресс-тест крупнейших экономик мира с позиций санкционного давления", - сказал он на полях VI международного Московского академического международного форума. По его словам, они решили оценить устойчивость экономических систем ключевых стран мира и их способность противостоять масштабным санкциям со стороны остальных государств и международных организаций. В рамках сценария оценивались потери ВВП от полного прекращения торговых отношений с подсанкционной страной. "Расчеты проводились на модели, построенной для более 100 стран мира. Учитывая, что крупнейшие международные организации (МВФ, ОЭСР, ВТО и другие) предполагают дальнейшую геоэкономическую фрагментацию, коллеги из Китая считают возможным вариант торговой и экономической блокады их страны и, кроме того, попытки изолировать Россию от мира также вряд ли прекратятся", - заметил собеседник агентства. На вопрос, как среагировали бы экономики ведущих стран мира на такое масштабное давление, директор ЦЭМИ, ответил, что "Россия, Китай, Индия, Индонезия и США пострадали бы незначительно (минус 2-4%)". "Их ВВП упал бы, но не критически. А вот для экономик европейских стран подобное давление было бы критичным и, по нашим с коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в диапазоне 8-12%", - заключил Бахтизин.
https://1prime.ru/20240514/sanktsii-848163669.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт
ЦЭМИ: санкции, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Недавно совместно с китайскими коллегами из национального суперкомпьютерного центра КНР мы провели исследование, стресс-тест крупнейших экономик мира с позиций санкционного давления", - сказал он на полях VI международного Московского академического международного форума.
По его словам, они решили оценить устойчивость экономических систем ключевых стран мира и их способность противостоять масштабным санкциям со стороны остальных государств и международных организаций. В рамках сценария оценивались потери ВВП от полного прекращения торговых отношений с подсанкционной страной.
США расширили санкции против физлиц и компаний из России
"Расчеты проводились на модели, построенной для более 100 стран мира. Учитывая, что крупнейшие международные организации (МВФ, ОЭСР, ВТО и другие) предполагают дальнейшую геоэкономическую фрагментацию, коллеги из Китая считают возможным вариант торговой и экономической блокады их страны и, кроме того, попытки изолировать Россию от мира также вряд ли прекратятся", - заметил собеседник агентства.
На вопрос, как среагировали бы экономики ведущих стран мира на такое масштабное давление, директор ЦЭМИ, ответил, что "Россия, Китай, Индия, Индонезия и США пострадали бы незначительно (минус 2-4%)".
"Их ВВП упал бы, но не критически. А вот для экономик европейских стран подобное давление было бы критичным и, по нашим с коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в диапазоне 8-12%", - заключил Бахтизин.