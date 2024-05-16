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Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт

Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт - 16.05.2024, ПРАЙМ

Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт

Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:43+0300

2024-05-16T14:43+0300

2024-05-16T14:43+0300

экономика

россия

европа

санкции против рф

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Недавно совместно с китайскими коллегами из национального суперкомпьютерного центра КНР мы провели исследование, стресс-тест крупнейших экономик мира с позиций санкционного давления", - сказал он на полях VI международного Московского академического международного форума. По его словам, они решили оценить устойчивость экономических систем ключевых стран мира и их способность противостоять масштабным санкциям со стороны остальных государств и международных организаций. В рамках сценария оценивались потери ВВП от полного прекращения торговых отношений с подсанкционной страной. "Расчеты проводились на модели, построенной для более 100 стран мира. Учитывая, что крупнейшие международные организации (МВФ, ОЭСР, ВТО и другие) предполагают дальнейшую геоэкономическую фрагментацию, коллеги из Китая считают возможным вариант торговой и экономической блокады их страны и, кроме того, попытки изолировать Россию от мира также вряд ли прекратятся", - заметил собеседник агентства. На вопрос, как среагировали бы экономики ведущих стран мира на такое масштабное давление, директор ЦЭМИ, ответил, что "Россия, Китай, Индия, Индонезия и США пострадали бы незначительно (минус 2-4%)". "Их ВВП упал бы, но не критически. А вот для экономик европейских стран подобное давление было бы критичным и, по нашим с коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в диапазоне 8-12%", - заключил Бахтизин.

https://1prime.ru/20240514/sanktsii-848163669.html

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россия, европа, санкции против рф