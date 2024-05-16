https://1prime.ru/20240516/sanktsii-848255153.html

Подсчитано, сколько западных компаний осталось в России

Подсчитано, сколько западных компаний осталось в России - 16.05.2024, ПРАЙМ

Подсчитано, сколько западных компаний осталось в России

Большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление, говорится в исследовании Венского института... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T21:40+0300

2024-05-16T21:40+0300

2024-05-16T21:45+0300

экономика

россия

запад

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ВЕНА, 16 мая — ПРАЙМ. Большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление, говорится в исследовании Венского института международных экономических исследований (wiiw), опубликованном в четверг. В выводах исследования отмечается, что многие западные компании объявили о планах по выводу капитала из РФ после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Однако спустя два года после её начала "только 9,5% иностранных компаний полностью ушли из России", отмечает автор исследования. По его данным, еще 32,2% свернули свою деятельность в России. Согласно первым опросам, основной причиной ухода компаний из России был риск для общественного имиджа. Кроме того, на это повлияли санкции, логистические и платежные трудности, а также опасения о национализации активов."С течением времени отток иностранного капитала заметно замедлился, во многом благодаря постепенному ужесточению регулятивных барьеров для выхода из страны", — отмечается в докладе. Таким образом, по словам автора исследования, иностранные компании, которые остались в России, оказались между молотом и наковальней. "С одной стороны, регулятивные барьеры, невыгодные условия выхода и немалый риск национализации делают выход из страны сложным, дорогостоящим и потенциально рискованным шагом; с другой стороны, решение остаться чревато собственными рисками", — поясняет он. По данным исследования, выручка компаний, решивших остаться в России, выросла на 6,7%. "Скорее всего, это отчасти отражает снижение конкуренции после ухода других иностранных игроков из России, что позволило оставшимся увеличить свою долю рынка и/или маржу прибыли. Кроме того, некоторые иностранные компании, присутствующие в России, воспользовались тем, что не попали под западные санкции (в отличие от некоторых их российских конкурентов)", — добавил автор доклада, приведя в пример российский филиал австрийского Райффайзенбанка, который — в отличие от некоторых крупных российских банков — не был отключен от SWIFT после начала СВО. В исследовании также отмечается, что около 20-30% компаний из скандинавских стран уже покинули Россию. "На противоположном конце спектра, как правило, находятся "дружественные" страны (в официальной российской терминологии — страны, не вводившие санкции). Например, ни одна компания из Китая, Ирана или Объединенных Арабских Эмиратов не ушла из России", — поясняет автор исследования, уточняя, что то же самое касается и компаний Греции и Южной Кореи.

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