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Счетная палата перенесла отчет на 19 июня
Счетная палата перенесла отчет на 19 июня - 16.05.2024, ПРАЙМ
Счетная палата перенесла отчет на 19 июня
Отчет Счетной палаты за прошлый год перенесен с 22 мая на 19 июня, представляет в Совфеде документ новый глава ведомства, сообщил РИА Новости в четверг... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:13+0300
2024-05-16T11:13+0300
2024-05-16T11:28+0300
россия
счетная палата
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отчет Счетной палаты за прошлый год перенесен с 22 мая на 19 июня, представляет в Совфеде документ новый глава ведомства, сообщил РИА Новости в четверг председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Совет Федерации на пленарном заседании 14 мая назначил на пост руководителя контрольного ведомства Бориса Ковальчука."Отчет Счетной палаты перенесен с 22 мая на 19 июня", - сказал Тимченко. Он предположил, что это связано с назначением нового руководителя контрольного ведомства.Сенатор отметил, что документ представляет в Совфеде председатель Счетной палаты.
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россия, счетная палата
Счетная палата перенесла отчет на 19 июня
Счетная палата перенесла отчет с 22 мая на 19 июня
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отчет Счетной палаты за прошлый год перенесен с 22 мая на 19 июня, представляет в Совфеде документ новый глава ведомства, сообщил РИА Новости в четверг председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Совет Федерации на пленарном заседании 14 мая назначил на пост руководителя контрольного ведомства Бориса Ковальчука.
"Отчет Счетной палаты перенесен с 22 мая на 19 июня", - сказал Тимченко. Он предположил, что это связано с назначением нового руководителя контрольного ведомства.
Сенатор отметил, что документ представляет в Совфеде председатель Счетной палаты.