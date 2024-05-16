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Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР

Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР

Россия и КНР увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции на 40%, сейчас показатель зафиксирован на уровне 9,7 миллиарда долларов, при этом имеются... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:34+0300

2024-05-16T10:34+0300

2024-05-16T10:34+0300

экономика

россия

китай

владимир путин

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и КНР увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции на 40%, сейчас показатель зафиксирован на уровне 9,7 миллиарда долларов, при этом имеются основания рассчитывать на дальнейший его рост, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров руководства двух стран. "В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов, и есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее", - отметил российский лидер. Кроме того, президент указал на увеличение российского экспорта продовольствия на рынок КНР более чем в 1,5 раза - до 7,6 миллиарда долларов.Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Вместе с ним в составе делегации - члены российского правительства, руководители федеральных ведомств, крупных банков, госкорпораций и предприятий.

https://1prime.ru/20240516/putin-848227695.html

китай

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россия, китай, владимир путин