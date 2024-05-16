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Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР - 16.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240516/selkhoz-848229430.html
Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР
Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР
Россия и КНР увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции на 40%, сейчас показатель зафиксирован на уровне 9,7 миллиарда долларов, при этом имеются... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:34+0300
2024-05-16T10:34+0300
экономика
россия
китай
владимир путин
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и КНР увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции на 40%, сейчас показатель зафиксирован на уровне 9,7 миллиарда долларов, при этом имеются основания рассчитывать на дальнейший его рост, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров руководства двух стран. "В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов, и есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее", - отметил российский лидер. Кроме того, президент указал на увеличение российского экспорта продовольствия на рынок КНР более чем в 1,5 раза - до 7,6 миллиарда долларов.Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Вместе с ним в составе делегации - члены российского правительства, руководители федеральных ведомств, крупных банков, госкорпораций и предприятий.
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россия, китай, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
10:34 16.05.2024
 
Путин указал на перспективы торговли сельхозпродукцией России и КНР

Путин: есть основания ожидать дальнейший рост торговли сельхозпродукцией России и КНР

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и КНР увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции на 40%, сейчас показатель зафиксирован на уровне 9,7 миллиарда долларов, при этом имеются основания рассчитывать на дальнейший его рост, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров руководства двух стран.
"В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиарда долларов, и есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее", - отметил российский лидер.
Кроме того, президент указал на увеличение российского экспорта продовольствия на рынок КНР более чем в 1,5 раза - до 7,6 миллиарда долларов.
Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Вместе с ним в составе делегации - члены российского правительства, руководители федеральных ведомств, крупных банков, госкорпораций и предприятий.
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