https://1prime.ru/20240516/serbiya-848246805.html

Сербия не вступит в ЕС раньше Украины, заявил Вучич

Сербия не вступит в ЕС раньше Украины, заявил Вучич - 16.05.2024, ПРАЙМ

Сербия не вступит в ЕС раньше Украины, заявил Вучич

Сербия не сможет вступить в Европейский союз раньше, чем Украина, заявил президент страны Александр Вучич на полях саммита лидеров государств Западных Балкан. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T16:24+0300

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БЕЛГРАД, 16 мая – ПРАЙМ. Сербия не сможет вступить в Европейский союз раньше, чем Украина, заявил президент страны Александр Вучич на полях саммита лидеров государств Западных Балкан. "Эди (премьер Албании Рама - ред.) открыл эту тему, я знаю, что мы не станем частью ЕС раньше, чем вступит Украина, вступим ли мы вместе с ней или нет. Мой разум мне говорит, что я прав. Это значит, что мы должны будем ждать ещё шесть лет", - сказал он.Сербия находится в статусе кандидата в ЕС с 2012 года. Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.

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