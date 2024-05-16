https://1prime.ru/20240516/shor-848225095.html

Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт

Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт - 16.05.2024, ПРАЙМ

Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт

Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:34+0300

2024-05-16T09:34+0300

2024-05-16T09:34+0300

россия

молдавия

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/27/837142768_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_00993206be000ba346878a43ed810fa2.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто"."Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", - сказал Шор. Илан Миронович Шор является молдавским бизнесменом и политиком. Занимал пост римар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года. Политик является мужей известной российской артистки Жасмин.

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молдавия