https://1prime.ru/20240516/shor-848225095.html
Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт
Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт - 16.05.2024, ПРАЙМ
Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт
Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:34+0300
2024-05-16T09:34+0300
2024-05-16T09:34+0300
россия
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/27/837142768_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_00993206be000ba346878a43ed810fa2.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто"."Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", - сказал Шор. Илан Миронович Шор является молдавским бизнесменом и политиком. Занимал пост римар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года. Политик является мужей известной российской артистки Жасмин.
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/27/837142768_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_a21d2e0cc38076b173c696abcbfa71d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия
Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт
Оппозиционный молдавский политик Шор получил российский паспорт
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто".
"Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", - сказал Шор.
Илан Миронович Шор является молдавским бизнесменом и политиком. Занимал пост римар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года. Политик является мужей известной российской артистки Жасмин.