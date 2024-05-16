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Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт
Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт - 16.05.2024, ПРАЙМ
Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт
Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:34+0300
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россия
молдавия
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто"."Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", - сказал Шор. Илан Миронович Шор является молдавским бизнесменом и политиком. Занимал пост римар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года. Политик является мужей известной российской артистки Жасмин.
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россия, молдавия
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ
09:34 16.05.2024
 
Оппозиционный молдавский политик получил российский паспорт

Оппозиционный молдавский политик Шор получил российский паспорт

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Оппозиционному молдавскому политику Илану Шору выдали российский паспорт. Об этом рассказал сам политический деятель в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто".
"Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", - сказал Шор.
Илан Миронович Шор является молдавским бизнесменом и политиком. Занимал пост римар муниципия Оргеев с 1 июля 2015 по 19 апреля 2019 года. Политик является мужей известной российской артистки Жасмин.
 
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