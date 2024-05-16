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МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны - 16.05.2024, ПРАЙМ
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МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны
МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны - 16.05.2024, ПРАЙМ
МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны
После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:41+0300
2024-05-16T15:07+0300
политика
словакия
роберт фицо
новости
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его цитирует издание Novinky.cz."Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — отметил министр.Глава ведомства добавил, что нападение на политика было совершено по политическим мотивам.Покушение на Фицо произошло в Гандлове, городе в 190 километрах от Братиславы, когда премьер приветствовал людей возле места выездного заседания правительства. СМИ сообщают, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который, по его словам, не собирался убивать главу кабмина, а просто "навредить".Фицо являлся противником поставок оружия на Украину и вступления Украины в НАТО, а также выступал против отправки военных в эту страну, указывая на возможную эскалацию конфликта. Он также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые считают Россию своим врагом.
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словакия, роберт фицо, новости
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Новости
14:41 16.05.2024 (обновлено: 15:07 16.05.2024)
 
МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны

Глава МВД о покушении на Фицо: Словакия "почти на пороге гражданской войны"

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его цитирует издание Novinky.cz.
"Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — отметил министр.
Глава ведомства добавил, что нападение на политика было совершено по политическим мотивам.
Покушение на Фицо произошло в Гандлове, городе в 190 километрах от Братиславы, когда премьер приветствовал людей возле места выездного заседания правительства. СМИ сообщают, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который, по его словам, не собирался убивать главу кабмина, а просто "навредить".
Фицо являлся противником поставок оружия на Украину и вступления Украины в НАТО, а также выступал против отправки военных в эту страну, указывая на возможную эскалацию конфликта. Он также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые считают Россию своим врагом.
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