https://1prime.ru/20240516/slovakiya-848242039.html

МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны

МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны - 16.05.2024, ПРАЙМ

МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:41+0300

2024-05-16T14:41+0300

2024-05-16T15:07+0300

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его цитирует издание Novinky.cz."Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — отметил министр.Глава ведомства добавил, что нападение на политика было совершено по политическим мотивам.Покушение на Фицо произошло в Гандлове, городе в 190 километрах от Братиславы, когда премьер приветствовал людей возле места выездного заседания правительства. СМИ сообщают, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который, по его словам, не собирался убивать главу кабмина, а просто "навредить".Фицо являлся противником поставок оружия на Украину и вступления Украины в НАТО, а также выступал против отправки военных в эту страну, указывая на возможную эскалацию конфликта. Он также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые считают Россию своим врагом.

https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848218326.html

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словакия, роберт фицо, новости