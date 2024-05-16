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МО Словакии заявило, что угроза здоровью премьера Фицо остается серьезной
МО Словакии заявило, что угроза здоровью премьера Фицо остается серьезной - 16.05.2024, ПРАЙМ
МО Словакии заявило, что угроза здоровью премьера Фицо остается серьезной
Угроза здоровью премьера Словакии Роберта Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни, сообщил вице-премьер, глава... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:46+0300
2024-05-16T14:46+0300
2024-05-16T15:17+0300
происшествия
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БРАТИСЛАВА, 16 мая — ПРАЙМ. Угроза здоровью премьера Словакии Роберта Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни, сообщил вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк. "Состояние здоровья (премьера Словакии — ред.) остается серьезным. Врачам удалось стабилизировать состояние, но он еще не находится вне опасности для жизни", — сказал Калиняк журналистам после экстренного заседания правительства. Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший сделал пять выстрелов, ранив премьера в плечо и брюшноу полость. Фицо на вертолете доставили в больницу.Европейские политики осудили нападение на словацкого премьера. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявлял, что подобным действиям не должно быть места в обществе, а президент Сербии Алдександр Вучич отметил, что молится за здоровье Фицо. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, направлял телеграмму словацкой коллеге Зузане Чапутовой с пожеланиями премьер-министру скорейшего и полного выздоровления.
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словакия, роберт фицо, нападение
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, нападение
МО Словакии заявило, что угроза здоровью премьера Фицо остается серьезной
Минобороны Словакии: угроза здоровью премьера Фицо остается серьезной
БРАТИСЛАВА, 16 мая — ПРАЙМ. Угроза здоровью премьера Словакии Роберта Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни, сообщил вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк.
"Состояние здоровья (премьера Словакии — ред.) остается серьезным. Врачам удалось стабилизировать состояние, но он еще не находится вне опасности для жизни", — сказал Калиняк журналистам после экстренного заседания правительства.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший сделал пять выстрелов, ранив премьера в плечо и брюшноу полость. Фицо на вертолете доставили в больницу.
Европейские политики осудили нападение на словацкого премьера. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявлял, что подобным действиям не должно быть места в обществе, а президент Сербии Алдександр Вучич отметил, что молится за здоровье Фицо.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, направлял телеграмму словацкой коллеге Зузане Чапутовой с пожеланиями премьер-министру скорейшего и полного выздоровления.
СМИ: обвиняемый в покушении на Фицо утверждает, что не хотел убивать его