https://1prime.ru/20240516/slovakiya-848244319.html
В Словакии усилили охрану госслужащих после покушения на Фицо
В Словакии усилили охрану госслужащих после покушения на Фицо - 16.05.2024, ПРАЙМ
В Словакии усилили охрану госслужащих после покушения на Фицо
В связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в стране была усилена охрана политиков, государственных служащих и представителей СМИ, заявил... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:34+0300
2024-05-16T15:34+0300
2024-05-16T15:43+0300
происшествия
словакия
охрана
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_0:3:641:363_1920x0_80_0_0_4198a178a3d238a8df9506657d6403e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. В связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в стране была усилена охрана политиков, государственных служащих и представителей СМИ, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток."Усилена охрана госслужащих, представителей политики и средств массовой информации", — отметил министр.Он не уточнил конкретные меры безопасности, но подчеркнул, что для их обепечения задействованы и региональные полицейские управления.Нападение на политика произошло в городе Гандлове, Фицо был госпитализирован, а его состояние оценивалось как критическое. Вице-премьер и глава Министерства обороны заявили, что угроза его здоровью остается серьезной, однако его состояние стабилизировано.СМИ сообщали, что нападавший был задержан на месте после произведенных им пяти выстрелов в словацкого лидера.
https://1prime.ru/20240516/fitso-848243079.html
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_7:0:576:427_1920x0_80_0_0_5622976d4772d2c67858f45e31d72bdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, охрана, новости
Происшествия, СЛОВАКИЯ, охрана, Новости
В Словакии усилили охрану госслужащих после покушения на Фицо
МВД Словакии: охрана госслужащих, политиков и СМИ усилена на фоне покушения на Фицо
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. В связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в стране была усилена охрана политиков, государственных служащих и представителей СМИ, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.
"Усилена охрана госслужащих, представителей политики и средств массовой информации", — отметил министр.
Он не уточнил конкретные меры безопасности, но подчеркнул, что для их обепечения задействованы и региональные полицейские управления.
Нападение на политика произошло в городе Гандлове, Фицо был госпитализирован, а его состояние оценивалось как критическое. Вице-премьер и глава Министерства обороны заявили, что угроза его здоровью остается серьезной, однако его состояние стабилизировано.
СМИ сообщали, что нападавший был задержан на месте после произведенных им пяти выстрелов в словацкого лидера.
МВД Словакии: напавший на Фицо выступал против прекращения поставок Украине