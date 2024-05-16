https://1prime.ru/20240516/slovakiya-848244319.html

В Словакии усилили охрану госслужащих после покушения на Фицо

В Словакии усилили охрану госслужащих после покушения на Фицо - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Словакии усилили охрану госслужащих после покушения на Фицо

В связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в стране была усилена охрана политиков, государственных служащих и представителей СМИ, заявил... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:34+0300

2024-05-16T15:34+0300

2024-05-16T15:43+0300

происшествия

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. В связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в стране была усилена охрана политиков, государственных служащих и представителей СМИ, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток."Усилена охрана госслужащих, представителей политики и средств массовой информации", — отметил министр.Он не уточнил конкретные меры безопасности, но подчеркнул, что для их обепечения задействованы и региональные полицейские управления.Нападение на политика произошло в городе Гандлове, Фицо был госпитализирован, а его состояние оценивалось как критическое. Вице-премьер и глава Министерства обороны заявили, что угроза его здоровью остается серьезной, однако его состояние стабилизировано.СМИ сообщали, что нападавший был задержан на месте после произведенных им пяти выстрелов в словацкого лидера.

https://1prime.ru/20240516/fitso-848243079.html

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словакия, охрана, новости