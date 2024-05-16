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США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ
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США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ
США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ
США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ
США пригрозили Китаю дальнейшими ограничениями из-за сотрудничества с Россией в ВПК, заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США Ведант... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T21:22+0300
2024-05-16T22:05+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США пригрозили Китаю дальнейшими ограничениями из-за сотрудничества с Россией в ВПК, заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США Ведант Патель. "Мы готовы предпринять дополнительные действия, если КНР продолжит оказывать поддержку России и её агрессии в отношении Украины", — сказал представитель госдепартамента, отказавшись сообщить, о какого рода действиях идет речь. Он отметил, что Вашингтон "считает проблемой ту роль, которую играет КНР в восстановлении ОПК РФ" и сообщил, что США продолжат мониторить эту сферу и "предпринимать необходимые действия".Патель также добавил, что оказывая поддержку России Китаю не удастся улучшить отношения с Европой, так как "нельзя иметь и то, и другое".Ранее издание Newsweek со ссылкой на представителя госдепа США писало, что Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом.Президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ
21:22 16.05.2024 (обновлено: 22:05 16.05.2024)
 
США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ

США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ в области ВПК

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© AFP / Jason Lee/Pool
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США пригрозили Китаю дальнейшими ограничениями из-за сотрудничества с Россией в ВПК, заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США Ведант Патель.
"Мы готовы предпринять дополнительные действия, если КНР продолжит оказывать поддержку России и её агрессии в отношении Украины", — сказал представитель госдепартамента, отказавшись сообщить, о какого рода действиях идет речь.
Он отметил, что Вашингтон "считает проблемой ту роль, которую играет КНР в восстановлении ОПК РФ" и сообщил, что США продолжат мониторить эту сферу и "предпринимать необходимые действия".
Патель также добавил, что оказывая поддержку России Китаю не удастся улучшить отношения с Европой, так как "нельзя иметь и то, и другое".
Ранее издание Newsweek со ссылкой на представителя госдепа США писало, что Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.
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Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
 
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