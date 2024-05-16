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США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ

США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ

США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ

США пригрозили Китаю дальнейшими ограничениями из-за сотрудничества с Россией в ВПК, заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США Ведант... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T21:22+0300

2024-05-16T21:22+0300

2024-05-16T22:05+0300

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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США пригрозили Китаю дальнейшими ограничениями из-за сотрудничества с Россией в ВПК, заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США Ведант Патель. "Мы готовы предпринять дополнительные действия, если КНР продолжит оказывать поддержку России и её агрессии в отношении Украины", — сказал представитель госдепартамента, отказавшись сообщить, о какого рода действиях идет речь. Он отметил, что Вашингтон "считает проблемой ту роль, которую играет КНР в восстановлении ОПК РФ" и сообщил, что США продолжат мониторить эту сферу и "предпринимать необходимые действия".Патель также добавил, что оказывая поддержку России Китаю не удастся улучшить отношения с Европой, так как "нельзя иметь и то, и другое".Ранее издание Newsweek со ссылкой на представителя госдепа США писало, что Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом.Президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР с государственным визитом в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Это ответ на аналогичный визит председателя КНР Си Цзиньпина 20-23 марта 2023 года.Во время визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Путин также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цянем для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.В рамках визита президент РФ посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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