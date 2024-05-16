https://1prime.ru/20240516/spetsoperatsiya-na-ukraine-848239583.html

Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"

Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время" - 16.05.2024, ПРАЙМ

Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"

На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T13:35+0300

2024-05-16T13:35+0300

2024-05-16T13:47+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское издание RMF FM.Так, в материале статьи сообщается, что украинские подразделения в Харьковской области состоят в основном из пехоты, а российские войска "активно идут вперед". Авторы статьи пишут, что еще буквально три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как пишут обозреватели издания, о сложности положения войск также говорит то, что президент Украины Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные поездки. Так, в конце этой недели украинский лидер должен был лететь в Испанию и Португалию, но, как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, эти визиты отменяются.Отмечается, что российская сторона планирует создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова, однако это является лишь одним из варинатов развития событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>

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россия, украина, сво, всу