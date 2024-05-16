https://1prime.ru/20240516/spetsoperatsiya-na-ukraine-848239583.html
Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"
Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"
На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:35+0300
2024-05-16T13:35+0300
2024-05-16T13:47+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское издание RMF FM.Так, в материале статьи сообщается, что украинские подразделения в Харьковской области состоят в основном из пехоты, а российские войска "активно идут вперед". Авторы статьи пишут, что еще буквально три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как пишут обозреватели издания, о сложности положения войск также говорит то, что президент Украины Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные поездки. Так, в конце этой недели украинский лидер должен был лететь в Испанию и Португалию, но, как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, эти визиты отменяются.Отмечается, что российская сторона планирует создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова, однако это является лишь одним из варинатов развития событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>
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россия, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"
RMF FM: в Харьковской области для ВСУ сложилась экстремально сложная ситуация
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское издание RMF FM.
Так, в материале статьи сообщается, что украинские подразделения в Харьковской области состоят в основном из пехоты, а российские войска "активно идут вперед". Авторы статьи пишут, что еще буквально три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная.
Кроме того, как пишут обозреватели издания, о сложности положения войск также говорит то, что президент Украины Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные поездки. Так, в конце этой недели украинский лидер должен был лететь в Испанию и Португалию, но, как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, эти визиты отменяются.
Отмечается, что российская сторона планирует создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова, однако это является лишь одним из варинатов развития событий.
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