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Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время" - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"
Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"
На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:35+0300
2024-05-16T13:47+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское издание RMF FM.Так, в материале статьи сообщается, что украинские подразделения в Харьковской области состоят в основном из пехоты, а российские войска "активно идут вперед". Авторы статьи пишут, что еще буквально три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как пишут обозреватели издания, о сложности положения войск также говорит то, что президент Украины Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные поездки. Так, в конце этой недели украинский лидер должен был лететь в Испанию и Португалию, но, как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, эти визиты отменяются.Отмечается, что российская сторона планирует создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова, однако это является лишь одним из варинатов развития событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
13:35 16.05.2024 (обновлено: 13:47 16.05.2024)
 
Экстремальная ситуация под Харьковом. Для Украины начинается "черное время"

RMF FM: в Харьковской области для ВСУ сложилась экстремально сложная ситуация

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. На фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта. Об этом пишет польское издание RMF FM.
Так, в материале статьи сообщается, что украинские подразделения в Харьковской области состоят в основном из пехоты, а российские войска "активно идут вперед". Авторы статьи пишут, что еще буквально три дня назад ситуация на этом направлении была просто сложной, то сейчас она уже крайне сложная.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, как пишут обозреватели издания, о сложности положения войск также говорит то, что президент Украины Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные поездки. Так, в конце этой недели украинский лидер должен был лететь в Испанию и Португалию, но, как сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, эти визиты отменяются.
Отмечается, что российская сторона планирует создать десятикилометровую буферную зону в районе Харькова, однако это является лишь одним из варинатов развития событий.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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