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"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
После потери Работино Вооруженные силы Украины растеряли весь боевой дух, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:17+0300
2024-05-16T15:17+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. После потери Работино Вооруженные силы Украины растеряли весь боевой дух, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский пару недель назад приехал или утверждал, что побывал в Работино, чтобы призвать украинских военных защищать деревню до последнего. <…> Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины", — заявил военный аналитик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как добавил Меркурис, украинские войска столкнулись с настоящей катастрофой на линии боевого соприкосновения. По его словам, ему абсолютно непонятно, для чего власти Киева стремятся удержать этот населенный пункт.Эксперт упомянул, что, судя по всему, это было важно только для поддержания боевого настроя у солдат, но эти усилия не оправдались.Ранее польское издание RMF FM писало, что на фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Зеленский приехал". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Меркурис: потеря Работино стала серьезным ударом по моральному духу ВСУ
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
После потери Работино Вооруженные силы Украины растеряли весь боевой дух, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Зеленский пару недель назад приехал или утверждал, что побывал в Работино, чтобы призвать украинских военных защищать деревню до последнего. <…> Я думаю, что в Киеве знают, что потеря Работино идет в дополнение ко всем остальным бедствиям, что происходят на всех фронтах, и станет серьезным ударом особенно по моральному духу Украины", — заявил военный аналитик.
Кроме того, как добавил Меркурис, украинские войска столкнулись с настоящей катастрофой на линии боевого соприкосновения. По его словам, ему абсолютно непонятно, для чего власти Киева стремятся удержать этот населенный пункт.
Эксперт упомянул, что, судя по всему, это было важно только для поддержания боевого настроя у солдат, но эти усилия не оправдались.
Ранее польское издание RMF FM
писало, что на фоне активных наступательных движений России на Харьковском направлении ВСУ попали в очень серьезное положение на линии фронта.
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране