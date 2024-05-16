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В ФТС подсчитали рост экспорта СПГ из Приамурья в Китай в I квартале - 16.05.2024, ПРАЙМ
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В ФТС подсчитали рост экспорта СПГ из Приамурья в Китай в I квартале
В ФТС подсчитали рост экспорта СПГ из Приамурья в Китай в I квартале - 16.05.2024, ПРАЙМ
В ФТС подсчитали рост экспорта СПГ из Приамурья в Китай в I квартале
Поставки сжиженного природного газа из Приамурья в Китай за январь-апрель текущего года выросли в 9 раз по сравнению с показателем за весь 2023 год - экспорт... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:02+0300
2024-05-16T10:02+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа из Приамурья в Китай за январь-апрель текущего года выросли в 9 раз по сравнению с показателем за весь 2023 год - экспорт составил 1,2 тысячи тонн СПГ, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. "Хабаровские таможенники фиксируют рост экспорта сжиженного природного газа из Приамурья в Китай. За январь-апрель в МАПП Кани-Курган оформили на экспорт 73 машины. Они перевозили 1,2 тысячи тонн СПГ. Это в 9 раз больше, чем за весь прошлый год", - говорится в сообщении. В ФТС также отметили, что первая партия СПГ была отправлена в Китай из Благовещенска по международному мосту в августе 2023 года.
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Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ
10:02 16.05.2024
 
В ФТС подсчитали рост экспорта СПГ из Приамурья в Китай в I квартале

ФТС: экспорт СПГ из Приамурья в Китай за I квартал в 9 раз превысил весь 2023 г

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIAТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SEAPEAK HISPANIA
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа из Приамурья в Китай за январь-апрель текущего года выросли в 9 раз по сравнению с показателем за весь 2023 год - экспорт составил 1,2 тысячи тонн СПГ, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
"Хабаровские таможенники фиксируют рост экспорта сжиженного природного газа из Приамурья в Китай. За январь-апрель в МАПП Кани-Курган оформили на экспорт 73 машины. Они перевозили 1,2 тысячи тонн СПГ. Это в 9 раз больше, чем за весь прошлый год", - говорится в сообщении.
В ФТС также отметили, что первая партия СПГ была отправлена в Китай из Благовещенска по международному мосту в августе 2023 года.
 
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