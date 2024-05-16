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В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США

В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили шансы европейских стран выйти из фарватера США

Россия не видит в европейских госдарствах потенциала, который помог бы им выйти из фарватера Соединенных Штатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T08:47+0300

2024-05-16T08:47+0300

2024-05-16T10:04+0300

россия

сша

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия не видит в европейских госдарствах потенциала, который помог бы им выйти из фарватера Соединенных Штатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем. Мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциалов у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов. Пока они вряд ли на это способны", - подчеркнул он в интервью "Известиям". Пресс-секретарь российского президента также упомянул, что Китай как суверенное государство ведет диалог со странами европейского блока и выстраивает их согласно своим интересам. Тем не менее, по его словам, пока рано говорить, изменит ли недавний визит Си Цзиньпина в Европу ситуацию в ЕС и его позицию.Ранее 5 мая председатель Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет совершил рабочую поездку во Францию, Сербию и Венгрию. Отмечалось, что канцлер Германии Олаф Шольц не смог принять участие в переговорах, так как по словам представителя немецкого кабмина Вольфганга Бюхнера, это не входит в график канцлера.

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россия, сша, китай, дмитрий песков