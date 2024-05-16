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В США подсчитали вложения России в гособлигации страны в марте

В США подсчитали вложения России в гособлигации страны в марте - 16.05.2024, ПРАЙМ

В США подсчитали вложения России в гособлигации страны в марте

Россия за март сохранила портфель американских гособлигаций на уровне февраля - в 47 миллионов долларов, свидетельствуют данные минфина США. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T08:50+0300

2024-05-16T08:50+0300

2024-05-16T08:50+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия за март сохранила портфель американских гособлигаций на уровне февраля - в 47 миллионов долларов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за март, российский портфель состоит из 46 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 1 миллиона - в краткосрочных, как и в феврале. На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,188 триллиона долларов с 1,168 триллиона в феврале. На втором месте остается Китай с 767,4 миллиарда долларов (775 миллиардов в феврале). Следом идет Великобритания, которая нарастила объем облигаций на своем балансе до 728,1 миллиарда с 701,3 миллиарда долларов.

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