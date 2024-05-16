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Во время визита Путина Украина назвала Китай главным торговым партнером
Во время визита Путина Украина назвала Китай главным торговым партнером - 16.05.2024, ПРАЙМ
Во время визита Путина Украина назвала Китай главным торговым партнером
Китай стал крупнейшим экспортером на Украину за первые четыре месяца 2024 года. Страна поставила товаров на 4,2 миллиарда долларов, согласно данным... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T18:18+0300
2024-05-16T18:18+0300
2024-05-16T18:18+0300
украина
китай
товарооборот
экономика китая
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Китай стал крупнейшим экспортером на Украину за первые четыре месяца 2024 года. Страна поставила товаров на 4,2 миллиарда долларов, согласно данным Государственной таможенной службы Украины. На втором месте Польша — 2,3 миллиарда, по импорту из соседней республики она стала лидером — 1,3 миллиарда долларов. Третью строчку среди экспортеров занимает Германия (1,8 миллиарда).В 2023 году Китай сократил торговый оборот с Украиной на более чем десять процентов. Он составил 6,81 миллиарда долларов, сообщало Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Украина - ведущий поставщик кукурузы в Китай, страна также поставляет подсолнечное и рапсовое масло, говядину, сырье и полуфабрикаты.Основные статьи китайского экспорта на Украину - товары широкого потребления, электромобили, литиевые батареи, шины для транспорта, смартфоны, телевизионное оборудование.
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украина, китай, товарооборот, экономика китая
УКРАИНА, КИТАЙ, товарооборот, экономика Китая
Во время визита Путина Украина назвала Китай главным торговым партнером
Украинская таможня назвала Китай и Польшу крупнейшими торговыми партнерами
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ.
Китай стал крупнейшим экспортером на Украину за первые четыре месяца 2024 года. Страна поставила товаров на 4,2 миллиарда долларов, согласно данным
Государственной таможенной службы Украины.
На втором месте Польша — 2,3 миллиарда, по импорту из соседней республики она стала лидером — 1,3 миллиарда долларов. Третью строчку среди экспортеров занимает Германия (1,8 миллиарда).
В 2023 году Китай сократил торговый оборот с Украиной на более чем десять процентов. Он составил 6,81 миллиарда долларов, сообщало Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Украина - ведущий поставщик кукурузы в Китай, страна также поставляет подсолнечное и рапсовое масло, говядину, сырье и полуфабрикаты.
Основные статьи китайского экспорта на Украину - товары широкого потребления, электромобили, литиевые батареи, шины для транспорта, смартфоны, телевизионное оборудование.
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