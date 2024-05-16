https://1prime.ru/20240516/tamozhnya-848252647.html

Во время визита Путина Украина назвала Китай главным торговым партнером

Во время визита Путина Украина назвала Китай главным торговым партнером - 16.05.2024, ПРАЙМ

Во время визита Путина Украина назвала Китай главным торговым партнером

Китай стал крупнейшим экспортером на Украину за первые четыре месяца 2024 года. Страна поставила товаров на 4,2 миллиарда долларов, согласно данным... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T18:18+0300

2024-05-16T18:18+0300

2024-05-16T18:18+0300

украина

китай

товарооборот

экономика китая

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Китай стал крупнейшим экспортером на Украину за первые четыре месяца 2024 года. Страна поставила товаров на 4,2 миллиарда долларов, согласно данным Государственной таможенной службы Украины. На втором месте Польша — 2,3 миллиарда, по импорту из соседней республики она стала лидером — 1,3 миллиарда долларов. Третью строчку среди экспортеров занимает Германия (1,8 миллиарда).В 2023 году Китай сократил торговый оборот с Украиной на более чем десять процентов. Он составил 6,81 миллиарда долларов, сообщало Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Украина - ведущий поставщик кукурузы в Китай, страна также поставляет подсолнечное и рапсовое масло, говядину, сырье и полуфабрикаты.Основные статьи китайского экспорта на Украину - товары широкого потребления, электромобили, литиевые батареи, шины для транспорта, смартфоны, телевизионное оборудование.

https://1prime.ru/20240516/bratya-848239896.html

украина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, китай, товарооборот, экономика китая