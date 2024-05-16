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Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову - 16.05.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову
Басманный суд Москвы принял решение продлить арест арестованному по делу о трагедии в "Крокусе" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову. Об... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:27+0300
2024-05-16T11:27+0300
происшествия
россия
суд
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест арестованному по делу о трагедии в "Крокусе" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что меру пресечения фигуранту продлили до 22 августа. Более того, согласно данным, это было первым продлением ареста фигурантам террористического акта, 16 мая суд рассмотрит еще семь таких же ходатайств.Сообщается, что основная часть заседания была проведена в закрытом от публики режиме.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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россия, суд, крокус сити холл, теракт
Происшествия, РОССИЯ, суд, Крокус сити холл, теракт
11:27 16.05.2024
 
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову

Суд продлил на три месяца арест фигуранту дела о теракте в "Крокусе" Файзову

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест арестованному по делу о трагедии в "Крокусе" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что меру пресечения фигуранту продлили до 22 августа. Более того, согласно данным, это было первым продлением ареста фигурантам террористического акта, 16 мая суд рассмотрит еще семь таких же ходатайств.
Сообщается, что основная часть заседания была проведена в закрытом от публики режиме.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
 
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