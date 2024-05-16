https://1prime.ru/20240516/terakt-v-krokuse-848231524.html

Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову

Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову - 16.05.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Файзову

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест арестованному по делу о трагедии в "Крокусе" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову. Об... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:27+0300

2024-05-16T11:27+0300

2024-05-16T11:27+0300

происшествия

россия

суд

крокус сити холл

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846741138_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_ee69c778f647e3516a9e5e973e739315.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест арестованному по делу о трагедии в "Крокусе" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что меру пресечения фигуранту продлили до 22 августа. Более того, согласно данным, это было первым продлением ареста фигурантам террористического акта, 16 мая суд рассмотрит еще семь таких же ходатайств.Сообщается, что основная часть заседания была проведена в закрытом от публики режиме.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, крокус сити холл, теракт