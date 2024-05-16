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Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли

Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли - 16.05.2024, ПРАЙМ

Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли

Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:03+0300

2024-05-16T12:03+0300

2024-05-16T12:23+0300

тинькофф

отчетность по мсфо

чистая прибыль

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании."Чистая прибыль за первый квартал 2024 года составила 22,3 миллиарда рублей (в первом квартале 2023 года - 16,2 миллиарда рублей)", - сказано в отчете."Уверенный старт 2024 года и благоприятная рыночная среда позволяют группе представить свои ожидания по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка: рост чистой прибыли — более 30% год к году", - сказано в отчете."В рамках решения совета директоров группа сообщает о выкупе в период с начала текущего года и по состоянию на конец апреля 12 миллионов собственных акций (6% капитала группы) на общую сумму 35 миллиардов рублей. Собственные акции были выкуплены с рынка для использования в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях", - говорится в релизе группы по результатам квартала по МСФО.В середине марта "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщила о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала. Указывалось, что приобретение акций будет осуществляться до конца года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тинькофф, отчетность по мсфо, чистая прибыль