https://1prime.ru/20240516/tinkoff-848233956.html
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли - 16.05.2024, ПРАЙМ
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли
Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:03+0300
2024-05-16T12:03+0300
2024-05-16T12:23+0300
тинькофф
отчетность по мсфо
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83830/25/838302587_0:5:3355:1892_1920x0_80_0_0_df2d61f71d7e49b6655ef13986b13036.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании."Чистая прибыль за первый квартал 2024 года составила 22,3 миллиарда рублей (в первом квартале 2023 года - 16,2 миллиарда рублей)", - сказано в отчете."Уверенный старт 2024 года и благоприятная рыночная среда позволяют группе представить свои ожидания по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка: рост чистой прибыли — более 30% год к году", - сказано в отчете."В рамках решения совета директоров группа сообщает о выкупе в период с начала текущего года и по состоянию на конец апреля 12 миллионов собственных акций (6% капитала группы) на общую сумму 35 миллиардов рублей. Собственные акции были выкуплены с рынка для использования в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях", - говорится в релизе группы по результатам квартала по МСФО.В середине марта "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщила о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала. Указывалось, что приобретение акций будет осуществляться до конца года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83830/25/838302587_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_2d9da96b4978a2a447147693923d21bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинькофф, отчетность по мсфо, чистая прибыль
Тинькофф, отчетность по МСФО, чистая прибыль
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли
Чистая прибыль группы "Тинькофф" по МСФО в I квартале выросла до 22,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
"Чистая прибыль за первый квартал 2024 года составила 22,3 миллиарда рублей (в первом квартале 2023 года - 16,2 миллиарда рублей)", - сказано в отчете.
"Уверенный старт 2024 года и благоприятная рыночная среда позволяют группе представить свои ожидания по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка: рост чистой прибыли — более 30% год к году", - сказано в отчете.
"В рамках решения совета директоров группа сообщает о выкупе в период с начала текущего года и по состоянию на конец апреля 12 миллионов собственных акций (6% капитала группы) на общую сумму 35 миллиардов рублей. Собственные акции были выкуплены с рынка для использования в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях", - говорится в релизе группы по результатам квартала по МСФО.
В середине марта "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщила о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала. Указывалось, что приобретение акций будет осуществляться до конца года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше.