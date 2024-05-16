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Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли - 16.05.2024, ПРАЙМ
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли
Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:03+0300
2024-05-16T12:23+0300
тинькофф
отчетность по мсфо
чистая прибыль
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании."Чистая прибыль за первый квартал 2024 года составила 22,3 миллиарда рублей (в первом квартале 2023 года - 16,2 миллиарда рублей)", - сказано в отчете."Уверенный старт 2024 года и благоприятная рыночная среда позволяют группе представить свои ожидания по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка: рост чистой прибыли — более 30% год к году", - сказано в отчете."В рамках решения совета директоров группа сообщает о выкупе в период с начала текущего года и по состоянию на конец апреля 12 миллионов собственных акций (6% капитала группы) на общую сумму 35 миллиардов рублей. Собственные акции были выкуплены с рынка для использования в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях", - говорится в релизе группы по результатам квартала по МСФО.В середине марта "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщила о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала. Указывалось, что приобретение акций будет осуществляться до конца года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше.
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тинькофф, отчетность по мсфо, чистая прибыль
Тинькофф, отчетность по МСФО, чистая прибыль
12:03 16.05.2024 (обновлено: 12:23 16.05.2024)
 
Группа "Тинькофф" заработала 22,3 миллиарда чистой прибыли

Чистая прибыль группы "Тинькофф" по МСФО в I квартале выросла до 22,3 миллиарда рублей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБанк "Тинькофф"
Банк Тинькофф - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" за первый квартал заработала 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
"Чистая прибыль за первый квартал 2024 года составила 22,3 миллиарда рублей (в первом квартале 2023 года - 16,2 миллиарда рублей)", - сказано в отчете.
"Уверенный старт 2024 года и благоприятная рыночная среда позволяют группе представить свои ожидания по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка: рост чистой прибыли — более 30% год к году", - сказано в отчете.
"В рамках решения совета директоров группа сообщает о выкупе в период с начала текущего года и по состоянию на конец апреля 12 миллионов собственных акций (6% капитала группы) на общую сумму 35 миллиардов рублей. Собственные акции были выкуплены с рынка для использования в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях", - говорится в релизе группы по результатам квартала по МСФО.
В середине марта "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") сообщила о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала. Указывалось, что приобретение акций будет осуществляться до конца года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше.
 
Тинькоффотчетность по МСФОчистая прибыль
 
 
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