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"Тинькофф" разработает новую дивидендную политику - 16.05.2024, ПРАЙМ
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"Тинькофф" разработает новую дивидендную политику
"Тинькофф" разработает новую дивидендную политику - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" разработает новую дивидендную политику
Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T16:09+0300
2024-05-16T16:09+0300
тинькофф
дивиденды
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и прежняя, сообщил председатель правления Станислав Близнюк.Согласно дивидендной политике группы "Тинькофф", выплаты проходили ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО. Но в марте 2021 года группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. Последними стали промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года."Собираемся представить обновленную стратегию развития группы с учетом интеграции Росбанка в конце этого - в начале следующего года. Стратегия также будет включать в себя новую дивидендную политику, которую мы сейчас разрабатываем, безусловно, основываясь на тех фундаментальных принципах, на которых она формировалась ранее", - сказал Близнюк во время конференц-колла.Он отметил, что дивидендная политика будет построена "на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида".
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тинькофф, дивиденды
Тинькофф, дивиденды
16:09 16.05.2024
 
"Тинькофф" разработает новую дивидендную политику

"Тинькофф" разрабатывает новую дивидендную политику, но принципы останутся прежними

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Тинькофф Банка
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" в обновленной стратегии планирует представить новую дивидендную политику, она будет основываться на тех же фундаментальных принципах, что и прежняя, сообщил председатель правления Станислав Близнюк.
Согласно дивидендной политике группы "Тинькофф", выплаты проходили ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО. Но в марте 2021 года группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. Последними стали промежуточные дивиденды за четвертый квартал 2020 года.
"Собираемся представить обновленную стратегию развития группы с учетом интеграции Росбанка в конце этого - в начале следующего года. Стратегия также будет включать в себя новую дивидендную политику, которую мы сейчас разрабатываем, безусловно, основываясь на тех фундаментальных принципах, на которых она формировалась ранее", - сказал Близнюк во время конференц-колла.
Он отметил, что дивидендная политика будет построена "на тех принципах, которые мы поддерживали до времени ковида".
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