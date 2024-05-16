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Начало торгов акциями "Хэдхантер" на Мосбирже ожидают в третьем квартале - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Начало торгов акциями "Хэдхантер" на Мосбирже ожидают в третьем квартале
Начало торгов акциями "Хэдхантер" на Мосбирже ожидают в третьем квартале - 16.05.2024, ПРАЙМ
Начало торгов акциями "Хэдхантер" на Мосбирже ожидают в третьем квартале
Начало торгов акциями новой холдинговой компании группы HeadHunter - МКАО "Хэдхантер" - ожидается в третьем квартале 2024 года, сообщил гендиректор HeadHunter... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T16:20+0300
2024-05-16T16:26+0300
headhunter
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Начало торгов акциями новой холдинговой компании группы HeadHunter - МКАО "Хэдхантер" - ожидается в третьем квартале 2024 года, сообщил гендиректор HeadHunter Group PLC Дмитрий Сергиенков.В марте Сергиенков говорил, что МКАО "Хэдхантер" планирует провести листинг на Московской бирже в 2024 году, а также создать условия для возобновления дивидендных выплат акционерам."Активно продолжаем работу в рамках корпоративной реорганизации компании и ожидаем начала торгов новой холдинговой компании группы в третьем квартале 2024 года", - приводятся слова Сергиенкова в отчете компании по МСФО.В отчете указано, что компания придерживается плана корпоративной реорганизации и подтверждает намерения по реализации нового листинга и обмена акций. "Следующий шаг - подача публичного проспекта МКАО "Хэдхантер" в Банк России. После регистрации проспекта последует допуск к торгам на Московской бирже и инициация обмена для наших инвесторов. Детали и условия обмена будут объявлены позднее", - отмечается в отчете.Акции HeadHunter ранее торговались на NASDAQ, однако с 28 февраля 2022 года из-за спецоперации на Украине американская площадка приостановила торги бумагами компаний с основным бизнесом в России, в том числе HeadHunter. А в марте 2023 года биржа прекратила листинг HeadHunter.МКАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР.HeadHunter (hh.ru) - крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса насчитывает 69 миллионов резюме.
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headhunter, акции, мосбиржа
Headhunter, Акции, Мосбиржа
16:20 16.05.2024 (обновлено: 16:26 16.05.2024)
 
Начало торгов акциями "Хэдхантер" на Мосбирже ожидают в третьем квартале

HeadHunter: начало торгов акциями МКАО "Хэдхантер" на Мосбирже ожидается в III квартале

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Начало торгов акциями новой холдинговой компании группы HeadHunter - МКАО "Хэдхантер" - ожидается в третьем квартале 2024 года, сообщил гендиректор HeadHunter Group PLC Дмитрий Сергиенков.
В марте Сергиенков говорил, что МКАО "Хэдхантер" планирует провести листинг на Московской бирже в 2024 году, а также создать условия для возобновления дивидендных выплат акционерам.
"Активно продолжаем работу в рамках корпоративной реорганизации компании и ожидаем начала торгов новой холдинговой компании группы в третьем квартале 2024 года", - приводятся слова Сергиенкова в отчете компании по МСФО.
В отчете указано, что компания придерживается плана корпоративной реорганизации и подтверждает намерения по реализации нового листинга и обмена акций. "Следующий шаг - подача публичного проспекта МКАО "Хэдхантер" в Банк России. После регистрации проспекта последует допуск к торгам на Московской бирже и инициация обмена для наших инвесторов. Детали и условия обмена будут объявлены позднее", - отмечается в отчете.
Акции HeadHunter ранее торговались на NASDAQ, однако с 28 февраля 2022 года из-за спецоперации на Украине американская площадка приостановила торги бумагами компаний с основным бизнесом в России, в том числе HeadHunter. А в марте 2023 года биржа прекратила листинг HeadHunter.
МКАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции в специальный административный район (САР) на территории острова Октябрьский Калининградской области компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов. В результате первого этапа реструктуризации МКАО стало новой материнской компанией группы - ему принадлежит 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Саму HeadHunter Group PLC впоследствии также планируется редомицилировать в калининградский САР.
HeadHunter (hh.ru) - крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса насчитывает 69 миллионов резюме.
 
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