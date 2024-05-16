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Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку

Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку - 16.05.2024, ПРАЙМ

Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку

Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:39+0300

2024-05-16T17:39+0300

2024-05-16T17:45+0300

рынки

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки