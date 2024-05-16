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Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку
Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку - 16.05.2024, ПРАЙМ
Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку
Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:39+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.
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рынки
Рынки
17:39 16.05.2024 (обновлено: 17:45 16.05.2024)
 
Американский фондовый индекс Dow Jones превысил историческую отметку

Американский фондовый индекс Dow Jones превысил отметку в 40 тысяч пунктов

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американский фондовый промышленный индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума и впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,21%, до 39 992,71 пункта, минутами ранее достигал нового исторического максимума в 40 000,35 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,19%, до 16 774,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 318,4 пункта, показатели также обновили рекорды.
 
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