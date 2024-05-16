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Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле
Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле - 16.05.2024, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в апреле увеличилось на 36,8% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 9,3 миллиарда долларов,... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T16:03+0300
2024-05-16T16:13+0300
торговля
банк россии
торговый профицит
профицит внешней торговли
профицит текущего счета платежного баланса
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в апреле увеличилось на 36,8% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 9,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами составил 9,3 миллиарда долларов США, заметно снизившись относительно уточненного показателя марта 2024 года за счет сокращения стоимостных объемов экспорта, но остается существенно выше значений января-февраля", - уточняет ЦБ.Кроме того, дефицит баланса внешней торговли услугами в апреле составил 1,6 миллиарда долларов, сократившись на 0,9 миллиарда по сравнению с апрелем 2023 года.
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торговля, торговый профицит, профицит внешней торговли, профицит текущего счета платежного баланса
торговля, Банк России, торговый профицит, профицит внешней торговли, профицит текущего счета платежного баланса
16:03 16.05.2024 (обновлено: 16:13 16.05.2024)
 
Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле

ЦБ: профицит внешней торговли РФ товарами в апреле увеличился до 9,3 млрд долларов

© fotolia.com / izabelareimers Грузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© fotolia.com / izabelareimers
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в апреле увеличилось на 36,8% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 9,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами составил 9,3 миллиарда долларов США, заметно снизившись относительно уточненного показателя марта 2024 года за счет сокращения стоимостных объемов экспорта, но остается существенно выше значений января-февраля", - уточняет ЦБ.
Кроме того, дефицит баланса внешней торговли услугами в апреле составил 1,6 миллиарда долларов, сократившись на 0,9 миллиарда по сравнению с апрелем 2023 года.
 
Банк Россииторговляторговый профицитпрофицит внешней торговлипрофицит текущего счета платежного баланса
 
 
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