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Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле

Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле - 16.05.2024, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли России товарами вырос в апреле

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в апреле увеличилось на 36,8% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 9,3 миллиарда долларов,... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T16:03+0300

2024-05-16T16:03+0300

2024-05-16T16:13+0300

торговля

банк россии

торговый профицит

профицит внешней торговли

профицит текущего счета платежного баланса

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в апреле увеличилось на 36,8% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 9,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами составил 9,3 миллиарда долларов США, заметно снизившись относительно уточненного показателя марта 2024 года за счет сокращения стоимостных объемов экспорта, но остается существенно выше значений января-февраля", - уточняет ЦБ.Кроме того, дефицит баланса внешней торговли услугами в апреле составил 1,6 миллиарда долларов, сократившись на 0,9 миллиарда по сравнению с апрелем 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговля, торговый профицит, профицит внешней торговли, профицит текущего счета платежного баланса