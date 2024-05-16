https://1prime.ru/20240516/tovarooborot-848242671.html
Россия и КНР намерены увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов
Россия и КНР намерены увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР намерены увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов
Россия и Китай планируют выйти на взаимный товарооборот на уровне 300 миллиардов долларов к 2030 году, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:56+0300
2024-05-16T14:56+0300
2024-05-16T14:56+0300
экономика
россия
китай
товарооборот
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76505/35/765053520_0:85:1500:929_1920x0_80_0_0_08103baea2cb95c3abcb2cb883176595.jpg
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют выйти на взаимный товарооборот на уровне 300 миллиардов долларов к 2030 году, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг принял участие в мероприятиях в рамках визита в КНР президента России Владимира Путина в составе делегации. "Министр напомнил, что главная задача, которую ставят сейчас перед собой Россия и Китай – это доведение совместной торговли до отметки в 300 миллиардов долларов к 2030 году. В ходе переговоров правительства двух стран, по его словам, "сверили часы" по реализации механизмов, которые помогут достичь этой цели, обсудили расширение стратегического партнерства, общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении. "Торговля – главный драйвер взаимоотношений России и Китая. В прошлом году она достигла исторического максимума в 228 миллиардов долларов. Россия поднялась на 4-е место в списке основных партнеров Китая. В нынешнем году товарооборот продолжает уверенно расти", - приводит пресс-служба слова Решетникова. По его словам, эти показатели свидетельствуют о том, что российские производители сумели грамотно и своевременно переориентировать поставки своей продукции и нашли партнеров.
https://1prime.ru/20240516/dogovor-848237757.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76505/35/765053520_74:0:1426:1014_1920x0_80_0_0_cf329b8e33b4859da6e4847ad755cbfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, товарооборот, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот, Новости
Россия и КНР намерены увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов
МЭР: РФ и КНР планируют увеличить взаимный товарооборот до $300 млрд к 2030 году
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют выйти на взаимный товарооборот на уровне 300 миллиардов долларов к 2030 году, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг принял участие в мероприятиях в рамках визита в КНР президента России Владимира Путина в составе делегации.
"Министр напомнил, что главная задача, которую ставят сейчас перед собой Россия и Китай – это доведение совместной торговли до отметки в 300 миллиардов долларов к 2030 году. В ходе переговоров правительства двух стран, по его словам, "сверили часы" по реализации механизмов, которые помогут достичь этой цели, обсудили расширение стратегического партнерства, общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.
"Торговля – главный драйвер взаимоотношений России и Китая. В прошлом году она достигла исторического максимума в 228 миллиардов долларов. Россия поднялась на 4-е место в списке основных партнеров Китая. В нынешнем году товарооборот продолжает уверенно расти", - приводит пресс-служба слова Решетникова.
По его словам, эти показатели свидетельствуют о том, что российские производители сумели грамотно и своевременно переориентировать поставки своей продукции и нашли партнеров.
Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС