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Россия и КНР намерены увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов

Россия и КНР намерены увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и КНР намерены увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов

Россия и Китай планируют выйти на взаимный товарооборот на уровне 300 миллиардов долларов к 2030 году, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:56+0300

2024-05-16T14:56+0300

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют выйти на взаимный товарооборот на уровне 300 миллиардов долларов к 2030 году, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг принял участие в мероприятиях в рамках визита в КНР президента России Владимира Путина в составе делегации. "Министр напомнил, что главная задача, которую ставят сейчас перед собой Россия и Китай – это доведение совместной торговли до отметки в 300 миллиардов долларов к 2030 году. В ходе переговоров правительства двух стран, по его словам, "сверили часы" по реализации механизмов, которые помогут достичь этой цели, обсудили расширение стратегического партнерства, общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении. "Торговля – главный драйвер взаимоотношений России и Китая. В прошлом году она достигла исторического максимума в 228 миллиардов долларов. Россия поднялась на 4-е место в списке основных партнеров Китая. В нынешнем году товарооборот продолжает уверенно расти", - приводит пресс-служба слова Решетникова. По его словам, эти показатели свидетельствуют о том, что российские производители сумели грамотно и своевременно переориентировать поставки своей продукции и нашли партнеров.

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россия, китай, товарооборот, новости