https://1prime.ru/20240516/turizm-848227464.html
Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем
Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем
Российско-китайский туристический обмен растет благодаря безвизовому режиму между государствами, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе своей речи для | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:19+0300
2024-05-16T10:19+0300
2024-05-16T10:55+0300
россия
китай
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848021346_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_f5ac5a7603e606a3416eba904c075c47.jpg
ПЕКИН , 16 мая - ПРАЙМ. Российско-китайский туристический обмен растет благодаря безвизовому режиму между государствами, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе своей речи для прессы по итогам российско-китайских переговоров. "Увеличиваются взаимные туристические потоки, чему во многом способствует действующий в обеих странах безвизовый режим для туристических групп", - заявил президент России. Кроме того, по его словам, в 2023 году в КНР побывало 734 тысячи российских граждан, 477 тысяч китайских туристов посетили Россию. Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев рассказал, что туристический поток между Россией и Китаем в ближайшем будущем может достичь доковидных показателей.
https://1prime.ru/20240502/turizm-847859824.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848021346_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_85d2dc388850056fca073b0c8f2dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, туризм
Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем
Путин: туризм между РФ и Китаем растет благодаря безвизовому режиму
ПЕКИН , 16 мая - ПРАЙМ. Российско-китайский туристический обмен растет благодаря безвизовому режиму между государствами, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе своей речи для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
"Увеличиваются взаимные туристические потоки, чему во многом способствует действующий в обеих странах безвизовый режим для туристических групп", - заявил президент России.
Кроме того, по его словам, в 2023 году в КНР побывало 734 тысячи российских граждан, 477 тысяч китайских туристов посетили Россию.
Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев рассказал, что туристический поток между Россией и Китаем в ближайшем будущем может достичь доковидных показателей.
Чернышенко оценил вклад туризма в ВВП России