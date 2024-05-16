https://1prime.ru/20240516/turizm-848227464.html

Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем

Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем

Российско-китайский туристический обмен растет благодаря безвизовому режиму между государствами, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе своей речи для | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:19+0300

2024-05-16T10:19+0300

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туризм

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ПЕКИН , 16 мая - ПРАЙМ. Российско-китайский туристический обмен растет благодаря безвизовому режиму между государствами, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе своей речи для прессы по итогам российско-китайских переговоров. "Увеличиваются взаимные туристические потоки, чему во многом способствует действующий в обеих странах безвизовый режим для туристических групп", - заявил президент России. Кроме того, по его словам, в 2023 году в КНР побывало 734 тысячи российских граждан, 477 тысяч китайских туристов посетили Россию. Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев рассказал, что туристический поток между Россией и Китаем в ближайшем будущем может достичь доковидных показателей.

https://1prime.ru/20240502/turizm-847859824.html

китай

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россия, китай, туризм