https://1prime.ru/20240516/turpotok-848219105.html

В России ожидают восстановления турпотока с Китаем на доковидном уровне

В России ожидают восстановления турпотока с Китаем на доковидном уровне - 16.05.2024, ПРАЙМ

В России ожидают восстановления турпотока с Китаем на доковидном уровне

Турпоток между Россией и Китаем может достичь показателей до пандемии коронавируса в 2025 году, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T05:18+0300

2024-05-16T05:18+0300

2024-05-16T05:18+0300

экономика

россия

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туризм

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Турпоток между Россией и Китаем может достичь показателей до пандемии коронавируса в 2025 году, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев. "Мы надеемся, что с момента запуска безвизового соглашения - с 1 августа 2023 года - к концу 2024 года мы надеемся достичь 1 миллиона взаимных туристических поездок в рамках безвизового группового обмена", - сказал он.Кондратьев назвал это хорошими показателями. "Понятно, что мы не вернулись еще в доковидные цифры, но надеемся, что в 2025 году это уже будут доковидные показатели", - отметил он в кулуарах форума Россия — Исламский мир: "KazanForum 2024". Как сообщал РИА Новости в конце марта замглавы МЭР РФ Дмитрий Вахруков, общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек. В августе 2023 года в ведомстве сообщало, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек - примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

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россия, китай, туризм