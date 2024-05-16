https://1prime.ru/20240516/ukraina-848252384.html
МВФ пересмотрит финансирование Украины
МВФ пересмотрит финансирование Украины - 16.05.2024, ПРАЙМ
МВФ пересмотрит финансирование Украины
Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T18:06+0300
2024-05-16T18:06+0300
2024-05-16T18:06+0300
экономика
мир
мвф
помощь
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Что касается следующего пересмотра расширенной программы финансирования, то мы ожидаем, что миссия проведет его в ближайшие недели", — сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. Козак добавила, что итоги пересмотра программы финансирования с решением о выделении Украине нового транша будут представлены на рассмотрение исполнительному совету МВФ к концу июня.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:42:2049:1578_1920x0_80_0_0_0f29ed2179f2a0fe43d0c0e9d588fd80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, мвф, помощь, военная помощь украине, финансовая помощь для украины
Экономика, МИР, МВФ, помощь, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины
МВФ пересмотрит финансирование Украины
МВФ: решение о новом транше для Украины будет в конце июня
ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Что касается следующего пересмотра расширенной программы финансирования, то мы ожидаем, что миссия проведет его в ближайшие недели", — сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости.
Козак добавила, что итоги пересмотра программы финансирования с решением о выделении Украине нового транша будут представлены на рассмотрение исполнительному совету МВФ к концу июня.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.