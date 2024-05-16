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МВФ пересмотрит финансирование Украины - 16.05.2024, ПРАЙМ
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МВФ пересмотрит финансирование Украины
МВФ пересмотрит финансирование Украины - 16.05.2024, ПРАЙМ
МВФ пересмотрит финансирование Украины
Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T18:06+0300
2024-05-16T18:06+0300
экономика
мир
мвф
помощь
военная помощь украине
финансовая помощь для украины
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Что касается следующего пересмотра расширенной программы финансирования, то мы ожидаем, что миссия проведет его в ближайшие недели", — сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. Козак добавила, что итоги пересмотра программы финансирования с решением о выделении Украине нового транша будут представлены на рассмотрение исполнительному совету МВФ к концу июня.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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мир, мвф, помощь, военная помощь украине, финансовая помощь для украины
Экономика, МИР, МВФ, помощь, военная помощь Украине, финансовая помощь для Украины
18:06 16.05.2024
 
МВФ пересмотрит финансирование Украины

МВФ: решение о новом транше для Украины будет в конце июня

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Что касается следующего пересмотра расширенной программы финансирования, то мы ожидаем, что миссия проведет его в ближайшие недели", — сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости.
Козак добавила, что итоги пересмотра программы финансирования с решением о выделении Украине нового транша будут представлены на рассмотрение исполнительному совету МВФ к концу июня.
20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
 
ЭкономикаМИРМВФпомощьвоенная помощь Украинефинансовая помощь для Украины
 
 
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