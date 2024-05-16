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МВФ пересмотрит финансирование Украины

МВФ пересмотрит финансирование Украины - 16.05.2024, ПРАЙМ

МВФ пересмотрит финансирование Украины

Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T18:06+0300

2024-05-16T18:06+0300

2024-05-16T18:06+0300

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финансовая помощь для украины

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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) начнет пересмотр программы финансирования Украины в ближайшие недели, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Что касается следующего пересмотра расширенной программы финансирования, то мы ожидаем, что миссия проведет его в ближайшие недели", — сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости. Козак добавила, что итоги пересмотра программы финансирования с решением о выделении Украине нового транша будут представлены на рассмотрение исполнительному совету МВФ к концу июня.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, мвф, помощь, военная помощь украине, финансовая помощь для украины