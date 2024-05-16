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На Украине подсчитали помощь от ЕБРР

На Украине подсчитали помощь от ЕБРР - 16.05.2024, ПРАЙМ

На Украине подсчитали помощь от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с февраля 2022 года выделил Украине почти 4 миллиарда евро в качестве помощи, сообщил в четверг украинский... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T19:52+0300

2024-05-16T19:52+0300

2024-05-16T19:52+0300

экономика

украина

ебрр

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с февраля 2022 года выделил Украине почти 4 миллиарда евро в качестве помощи, сообщил в четверг украинский министр финансов Сергей Марченко. "С (февраля 2022 года — прим. ред.) помощь ЕБРР составила почти 4 миллиарда евро. Благодаря мобилизованным ресурсам, нам удалось обеспечить финансирование критически важных расходов в энергосекторе и стабильность работы системы передачи электроэнергии", — приводит слова Марченко пресс-служба минфина на правительственном портале. По словам министра, на май текущего года общий объём финансирования, предоставленного банком Украине за всё время сотрудничества, составил более 19,5 миллиарда евро. Он подчеркнул, что банк внёс значительный вклад в обеспечение бесперебойного отопления в предыдущие два отопительных сезона и подготовку к следующему."В частности, по действующим проектам по поддержанию ликвидности и устойчивости ключевых хозяйствующих субъектов критически важной инфраструктуры, таких как "Укрэнерго", "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця" общий объем выделенного финансирования составляет до 1,3 миллиарда евро", — добавил он.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

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украина, ебрр, финансовая помощь для украины