https://1prime.ru/20240516/ukraintsy-848231828.html

Украинцы довели немцев своей ленью. Шольцу пришлось вмешаться

Украинцы довели немцев своей ленью. Шольцу пришлось вмешаться - 16.05.2024, ПРАЙМ

Украинцы довели немцев своей ленью. Шольцу пришлось вмешаться

Украинские беженцы живут в Германии на пособия и даже не пытаются искать работу, пишет портал UnHerd. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:32+0300

2024-05-16T11:32+0300

2024-05-16T11:43+0300

политика

германия

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинские беженцы живут в Германии на пособия и даже не пытаются искать работу, пишет портал UnHerd.Согласно публикации, канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден обратиться к украинским гражданам с призывом выйти на рынок труда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты", — отметили в издании.Отмечается, что в настоящее время менее 20 процентов украинских беженцев смогли найти работу, что говорит о крайне высоком уровне безработицы.Ко всему прочему, некоторые немецкие политики призывают сократить льготы и как можно скорее вывести украинцев на рынок труда.В связи с нехваткой сил на фронте, украинскому правительству удалось убедить граждан, проживающих за границей, вернуться домой, объявив, что они не смогут продлить паспорта. Однако для немецкого правительства это стало проблемой, так как они взяли на себя двойные обязательства - быть безопасным убежищем для украинских беженцев и помогать Украине в противостоянии с Россией, заметили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240501/bezhentsy-847826750.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, новости