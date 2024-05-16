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Украинцы довели немцев своей ленью. Шольцу пришлось вмешаться
Украинцы довели немцев своей ленью. Шольцу пришлось вмешаться - 16.05.2024, ПРАЙМ
Украинцы довели немцев своей ленью. Шольцу пришлось вмешаться
Украинские беженцы живут в Германии на пособия и даже не пытаются искать работу, пишет портал UnHerd. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:32+0300
2024-05-16T11:32+0300
2024-05-16T11:43+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинские беженцы живут в Германии на пособия и даже не пытаются искать работу, пишет портал UnHerd.Согласно публикации, канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден обратиться к украинским гражданам с призывом выйти на рынок труда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты", — отметили в издании.Отмечается, что в настоящее время менее 20 процентов украинских беженцев смогли найти работу, что говорит о крайне высоком уровне безработицы.Ко всему прочему, некоторые немецкие политики призывают сократить льготы и как можно скорее вывести украинцев на рынок труда.В связи с нехваткой сил на фронте, украинскому правительству удалось убедить граждан, проживающих за границей, вернуться домой, объявив, что они не смогут продлить паспорта. Однако для немецкого правительства это стало проблемой, так как они взяли на себя двойные обязательства - быть безопасным убежищем для украинских беженцев и помогать Украине в противостоянии с Россией, заметили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Новости
Украинцы довели немцев своей ленью. Шольцу пришлось вмешаться
UnHerd: 700 тысяч украинских беженцев в Германии получают пособие и не работают
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Украинские беженцы живут в Германии на пособия и даже не пытаются искать работу, пишет
портал UnHerd.
Согласно публикации, канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден обратиться к украинским гражданам с призывом выйти на рынок труда.
"На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты", — отметили в издании.
Отмечается, что в настоящее время менее 20 процентов украинских беженцев смогли найти работу, что говорит о крайне высоком уровне безработицы.
Ко всему прочему, некоторые немецкие политики призывают сократить льготы и как можно скорее вывести украинцев на рынок труда.
В связи с нехваткой сил на фронте, украинскому правительству удалось убедить граждан, проживающих за границей, вернуться домой, объявив, что они не смогут продлить паспорта. Однако для немецкого правительства это стало проблемой, так как они взяли на себя двойные обязательства - быть безопасным убежищем для украинских беженцев и помогать Украине в противостоянии с Россией, заметили в публикации.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Польша ищет способы "борьбы" с украинскими беженцами