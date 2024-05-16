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Россия высылает военного атташе при посольстве Британии

Россия высылает военного атташе при посольстве Британии - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия высылает военного атташе при посольстве Британии

Москва объявляет атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве persona non grata, он должен в недельный срок покинуть РФ, говорится в сообщении... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T18:16+0300

2024-05-16T18:16+0300

2024-05-16T18:16+0300

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Москва объявляет атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве persona non grata, он должен в недельный срок покинуть РФ, говорится в сообщении МИД России. В МИД пояснили, что представителю Посольства Великобритании в Москве был заявлен протест в связи с действиями правительства Великобритании в отношении российского военного атташе в Лондоне, которые были расценены как "недружественные и безосновательные".В МИД РФ подчеркнули, что расценивают данный шаг как "политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям". "Британский дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве Андриан Когхилл объявляется "persona non grata". Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — отметили в МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается.

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