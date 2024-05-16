https://1prime.ru/20240516/vertolet-848248162.html
Мантуров рассказал о создании российско-китайского вертолета
Мантуров рассказал о создании российско-китайского вертолета - 16.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о создании российско-китайского вертолета
Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:02+0300
2024-05-16T17:02+0300
2024-05-16T17:26+0300
денис мантуров
вертолеты
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848248323_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_f143e06c5c3f15897e452f0e256d8ac8.jpg
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет."С точки зрения всех графиков, этапов - всё соблюдается. Всё идёт по графику", - сказал он, отвечая на вопрос о российско-китайском тяжелом вертолете.Мантуров добавил, что россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого проекта"Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается", - уточнил Мантуров, отвечая на вопрос планируется ли поставлять российские авиадвигатели для этого проекта.Вице-премьер также отметил, что возможность закупки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждалась.Мантуров входит в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай 16-17 мая.
https://1prime.ru/20240516/manturov-848230388.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848248323_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_4817a75f273419bea9a874665bdf8a72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, вертолеты, россия, китай
Денис Мантуров, вертолеты, РОССИЯ, КИТАЙ
Мантуров рассказал о создании российско-китайского вертолета
Мантуров: создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет.
"С точки зрения всех графиков, этапов - всё соблюдается. Всё идёт по графику", - сказал он, отвечая на вопрос о российско-китайском тяжелом вертолете.
Мантуров добавил, что россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого проекта
Мантуров назвал главные задачи на посту первого вице-премьера
"Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается", - уточнил Мантуров, отвечая на вопрос планируется ли поставлять российские авиадвигатели для этого проекта.
Вице-премьер также отметил, что возможность закупки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждалась.
Мантуров входит в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай 16-17 мая.