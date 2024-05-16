https://1prime.ru/20240516/vertolet-848248162.html

Мантуров рассказал о создании российско-китайского вертолета

Мантуров рассказал о создании российско-китайского вертолета - 16.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о создании российско-китайского вертолета

Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:02+0300

2024-05-16T17:02+0300

2024-05-16T17:26+0300

денис мантуров

вертолеты

россия

китай

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Создание российско-китайского тяжелого вертолета идет по графику, контракт в процессе исполнения, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех") с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать для него часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса, сообщалось ранее на сайте Кремля. Отмечалось, что срок реализации этого большого проекта - около 13 лет."С точки зрения всех графиков, этапов - всё соблюдается. Всё идёт по графику", - сказал он, отвечая на вопрос о российско-китайском тяжелом вертолете.Мантуров добавил, что россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого проекта"Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается", - уточнил Мантуров, отвечая на вопрос планируется ли поставлять российские авиадвигатели для этого проекта.Вице-премьер также отметил, что возможность закупки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждалась.Мантуров входит в состав делегации президента России Владимира Путина во время государственного визита в Китай 16-17 мая.

https://1prime.ru/20240516/manturov-848230388.html

китай

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денис мантуров, вертолеты, россия, китай