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Эксперт заявил о потенциале России поставлять водку в Китай

Эксперт заявил о потенциале России поставлять водку в Китай - 16.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт заявил о потенциале России поставлять водку в Китай

Россия имеет потенциал нарастить поставки водки и вина в Китай, сейчас они экспортируются в скромных объемах, таким мнением с РИА Новости поделился промышленный | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:37+0300

2024-05-16T14:37+0300

2024-05-16T14:37+0300

россия

китай

вино

водка

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия имеет потенциал нарастить поставки водки и вина в Китай, сейчас они экспортируются в скромных объемах, таким мнением с РИА Новости поделился промышленный эксперт Леонид Хазанов. "В Китай отечественные игроки могут в значительных объемах поставлять водку и вино – сейчас они вывозятся в сравнительно скромных количествах. Конечно, массового спроса на них ожидать пока не стоит, тем не менее определенный потенциал для увеличения их экспорта все-таки есть", - сказал Хазанов. Он отметил, что также есть перспективы к увеличению поставок свинины в Китай - в феврале три российские компании получили разрешение на ее экспорт. "Есть хорошие перспективы для расширения ее сбыта на огромном китайском рынке, на его долю приходится почти половина его мирового потребления", - добавил эксперт. По словам Хазанова, сейчас из России в Китай отгружают в основном сельскохозяйственные культуры. Эксперт отметил, что Россия является единственным поставщиком гречихи в Китай с 2021 года. "Из числа же продуктов питания в Китай продаются мука и макароны, птица и говядина, кондитерские изделия", - добавил он. Ранее в четверг президент России Владимир Путин во время заявлений для прессы по итогам российско-китайских переговоров отметил рост российского экспорта продовольствия на рынок Китая.

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россия, китай, вино, водка