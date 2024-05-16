Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240516/vtb-848225445.html
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае - 16.05.2024, ПРАЙМ
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае
ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае более чем в два раза, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:37+0300
2024-05-16T09:37+0300
шанхай
андрей костин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_270e6153ea0d193d0c77bc0dbea4e891.jpg
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае более чем в два раза, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "Мы сейчас увеличиваем в два с половиной раза - с 60 до 150 человек минимум, только по Шанхаю", - сказал Костин. ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. В декабре глава департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша рассказывала РИА Новости, что банк будет предпринимать дальнейшие шаги для расширения своего присутствия на китайском рынке.
https://1prime.ru/20240513/bank-848106617.html
шанхай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_44ad7d528bc4c1728be0acb7d5eaf4dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
шанхай, андрей костин, втб
Шанхай, Андрей Костин, ВТБ
09:37 16.05.2024
 
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае

Костин: ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Костин,
Андрей Костин,
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае более чем в два раза, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы сейчас увеличиваем в два с половиной раза - с 60 до 150 человек минимум, только по Шанхаю", - сказал Костин.
ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине.
В декабре глава департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша рассказывала РИА Новости, что банк будет предпринимать дальнейшие шаги для расширения своего присутствия на китайском рынке.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
ВТБ назвал число кредитов на строительство частных домов
13 мая, 12:23
 
ШанхайАндрей КостинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала