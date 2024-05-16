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Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае - 16.05.2024, ПРАЙМ
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае
ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае более чем в два раза, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:37+0300
2024-05-16T09:37+0300
2024-05-16T09:37+0300
шанхай
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае более чем в два раза, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. "Мы сейчас увеличиваем в два с половиной раза - с 60 до 150 человек минимум, только по Шанхаю", - сказал Костин. ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. В декабре глава департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша рассказывала РИА Новости, что банк будет предпринимать дальнейшие шаги для расширения своего присутствия на китайском рынке.
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шанхай, андрей костин, втб
Шанхай, Андрей Костин, ВТБ
Костин заявил об увеличении штата филиала ВТБ в Шанхае
Костин: ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ планирует увеличить штат сотрудников филиала в Шанхае более чем в два раза, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы сейчас увеличиваем в два с половиной раза - с 60 до 150 человек минимум, только по Шанхаю", - сказал Костин.
ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине.
В декабре глава департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша рассказывала РИА Новости, что банк будет предпринимать дальнейшие шаги для расширения своего присутствия на китайском рынке.
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