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ВТБ предложил снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных
ВТБ предложил снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных - 16.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ предложил снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных
ВТБ предлагает модернизировать семейную ипотеку после 1 июля, предусмотрев снижение ставки по ней при рождении у заемщиков третьего и последующих детей. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:16+0300
2024-05-16T13:16+0300
2024-05-16T13:16+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ предлагает модернизировать семейную ипотеку после 1 июля, предусмотрев снижение ставки по ней при рождении у заемщиков третьего и последующих детей. Ранее Минфин предложил с 1 июля повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет. "Банк считает целесообразным сфокусировать поддержку на многодетных заемщиках. Для этого необходимо внедрить дифференцированную шкалу ставок, снижая их при рождении у клиентов третьего и последующих детей", - говорится в сообщении в банка. Также на фоне подорожания жилья в регионах банк предлагает пересмотреть лимиты по госпрограммам. Во всех субъектах РФ, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма кредита в настоящее время по программе не превышает 6 миллионов рублей. Кроме того, среди предложений - повысить максимальную сумму кредита или снизить процентную ставку для квартир площадью более 60 квадратных метров, а также дать возможность рефинансировать ипотеку на вторичное жилье тем, у кого родился второй и последующий ребенок.
https://1prime.ru/20240513/bank-848106617.html
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россия, многодетные семьи, ипотека, новости
Экономика, РОССИЯ, многодетные семьи, ипотека, Новости
ВТБ предложил снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных
ВТБ предложил после 1 июля снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ предлагает модернизировать семейную ипотеку после 1 июля, предусмотрев снижение ставки по ней при рождении у заемщиков третьего и последующих детей.
Ранее Минфин предложил с 1 июля повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет.
"Банк считает целесообразным сфокусировать поддержку на многодетных заемщиках. Для этого необходимо внедрить дифференцированную шкалу ставок, снижая их при рождении у клиентов третьего и последующих детей", - говорится в сообщении в банка.
Также на фоне подорожания жилья в регионах банк предлагает пересмотреть лимиты по госпрограммам. Во всех субъектах РФ, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма кредита в настоящее время по программе не превышает 6 миллионов рублей.
Кроме того, среди предложений - повысить максимальную сумму кредита или снизить процентную ставку для квартир площадью более 60 квадратных метров, а также дать возможность рефинансировать ипотеку на вторичное жилье тем, у кого родился второй и последующий ребенок.
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