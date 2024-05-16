https://1prime.ru/20240516/vtb-848238508.html

ВТБ предложил снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных

ВТБ предложил снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных - 16.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ предложил снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных

ВТБ предлагает модернизировать семейную ипотеку после 1 июля, предусмотрев снижение ставки по ней при рождении у заемщиков третьего и последующих детей. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T13:16+0300

2024-05-16T13:16+0300

2024-05-16T13:16+0300

экономика

россия

многодетные семьи

ипотека

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВТБ предлагает модернизировать семейную ипотеку после 1 июля, предусмотрев снижение ставки по ней при рождении у заемщиков третьего и последующих детей. Ранее Минфин предложил с 1 июля повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет. "Банк считает целесообразным сфокусировать поддержку на многодетных заемщиках. Для этого необходимо внедрить дифференцированную шкалу ставок, снижая их при рождении у клиентов третьего и последующих детей", - говорится в сообщении в банка. Также на фоне подорожания жилья в регионах банк предлагает пересмотреть лимиты по госпрограммам. Во всех субъектах РФ, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма кредита в настоящее время по программе не превышает 6 миллионов рублей. Кроме того, среди предложений - повысить максимальную сумму кредита или снизить процентную ставку для квартир площадью более 60 квадратных метров, а также дать возможность рефинансировать ипотеку на вторичное жилье тем, у кого родился второй и последующий ребенок.

https://1prime.ru/20240513/bank-848106617.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, многодетные семьи, ипотека, новости