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ВВП Японии в I квартале снизился на 2%
ВВП Японии в I квартале снизился на 2% - 16.05.2024, ПРАЙМ
ВВП Японии в I квартале снизился на 2%
ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, сократился на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:04+0300
2024-05-16T08:04+0300
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экономика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, сократился на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения лишь на 1,5%. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,5%. Аналитики прогнозировали снижение на 0,4%. При этом динамика ВВП в четвертом квартале прошлого года в пересчете на год была скорректирована до нулевой с роста на 0,4%, в квартальном выражении - также до нулевой динамики с роста на 0,1%. В третьем квартале ВВП снизился - таким образом, роста экономики Японии не наблюдается уже три квартала подряд как в пересчете на год, так и в квартальном выражении. В отчетном периоде по сравнению с первым кварталом 2023 года показатель снизился на 0,2%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, снизился на 0,7% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 3,1% в квартальном выражении, частных - снизился на 0,8%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 5%, а импорт - на 3,4%.
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япония
ВВП Японии в I квартале снизился на 2%
ВВП Японии в I квартале снизился на 2% в пересчете на год - хуже прогноза
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, сократился на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения лишь на 1,5%.
К предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,5%. Аналитики прогнозировали снижение на 0,4%.
В Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров
При этом динамика ВВП в четвертом квартале прошлого года в пересчете на год была скорректирована до нулевой с роста на 0,4%, в квартальном выражении - также до нулевой динамики с роста на 0,1%. В третьем квартале ВВП снизился - таким образом, роста экономики Японии не наблюдается уже три квартала подряд как в пересчете на год, так и в квартальном выражении.
В отчетном периоде по сравнению с первым кварталом 2023 года показатель снизился на 0,2%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, снизился на 0,7% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 3,1% в квартальном выражении, частных - снизился на 0,8%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 5%, а импорт - на 3,4%.