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МЭР внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в отелях - 16.05.2024, ПРАЙМ
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МЭР внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в отелях
МЭР внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в отелях - 16.05.2024, ПРАЙМ
МЭР внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в отелях
Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в российских отелях, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития России | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:43+0300
2024-05-16T15:43+0300
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в российских отелях, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов - выбирать, каким тарифом воспользоваться. "Законопроект прошел общественные обсуждения. В конце апреля он был внесен в правительство РФ. Его принятие позволит сделать прозрачными правила взаимодействия для туристов и бизнеса в части бронирования средств размещения", - сказал Вахруков. При этом он уточнил, что величина и необходимость введения фиксированной разницы между тарифами будет обсуждаться на межведомственном уровне при подготовке подзаконного акта, корректирующего правила предоставления гостиничных услуг. "Принятое с учетом мнения всех заинтересованных ведомств и отраслевых объединений решение, позволит защитить права туристов и вместе с тем, увеличить загрузку средств размещения", - подчеркнул замминистра.
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россия, отели, новости
РОССИЯ, отели, Новости
15:43 16.05.2024
 
МЭР внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в отелях

МЭР внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в отелях России

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в российских отелях, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов - выбирать, каким тарифом воспользоваться.
"Законопроект прошел общественные обсуждения. В конце апреля он был внесен в правительство РФ. Его принятие позволит сделать прозрачными правила взаимодействия для туристов и бизнеса в части бронирования средств размещения", - сказал Вахруков.
При этом он уточнил, что величина и необходимость введения фиксированной разницы между тарифами будет обсуждаться на межведомственном уровне при подготовке подзаконного акта, корректирующего правила предоставления гостиничных услуг.
"Принятое с учетом мнения всех заинтересованных ведомств и отраслевых объединений решение, позволит защитить права туристов и вместе с тем, увеличить загрузку средств размещения", - подчеркнул замминистра.
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