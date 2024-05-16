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Акции Климовского патронного завода возвращены государству, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Акции Климовского патронного завода возвращены государству, пишет СМИ
Акции Климовского патронного завода возвращены государству, пишет СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Акции Климовского патронного завода возвращены государству, пишет СМИ
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода у частных владельцев в пользу государства, пишет РБК. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T07:36+0300
2024-05-16T07:36+0300
экономика
суд
генеральная прокуратура
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода у частных владельцев в пользу государства, пишет РБК.Решение вынесено по иску заместителя генерального прокурора в интересах Российской Федерации. Ответчиками выступили ряд частных лиц и зарегистрированная за рубежом компания. Генпрокуратура, в частности, требовала признания сделок с акциями недействительными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДенежными потоками завода управляли Краснов и его жена Марина Сахарова, и после активизации в 2021 году расследования в отношении еще одного совладельца — Портильи-Сумина — акционеры стали выводить с завода средства, говорил собеседник издания.Сейчас ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год. Среди составов преступления, которые расследуют в связи с предприятем, — мошенничество, фальсификация доказательств и легализация денежных средств.Суд признал ничтожными сделки по передаче акций и постановил взыскать их в доход государства. Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова, передадут Росимуществу."Ростех" заявил о готовности взять предприятие под свое управление, если государство примет такое решение.
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суд, генеральная прокуратура
Экономика, суд, Генеральная прокуратура
07:36 16.05.2024
 
Акции Климовского патронного завода возвращены государству, пишет СМИ

РБК: суд по иску прокуратуры вернул государству акции Климовского патронного завода

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода у частных владельцев в пользу государства, пишет РБК.
Решение вынесено по иску заместителя генерального прокурора в интересах Российской Федерации. Ответчиками выступили ряд частных лиц и зарегистрированная за рубежом компания. Генпрокуратура, в частности, требовала признания сделок с акциями недействительными.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Денежными потоками завода управляли Краснов и его жена Марина Сахарова, и после активизации в 2021 году расследования в отношении еще одного совладельца — Портильи-Сумина — акционеры стали выводить с завода средства, говорил собеседник издания.
Дом Союзов на Большой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
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25 марта, 12:20
Сейчас ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год. Среди составов преступления, которые расследуют в связи с предприятем, — мошенничество, фальсификация доказательств и легализация денежных средств.
Суд признал ничтожными сделки по передаче акций и постановил взыскать их в доход государства. Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова, передадут Росимуществу.
"Ростех" заявил о готовности взять предприятие под свое управление, если государство примет такое решение.
 
ЭкономикасудГенеральная прокуратура
 
 
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