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Россия и Китай выпустили совместное заявление об углублении отношений - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай выпустили совместное заявление об углублении отношений
Россия и Китай выпустили совместное заявление об углублении отношений - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай выпустили совместное заявление об углублении отношений
Москва и Пекин опубликовали совместное заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, где призвали предотвратить | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:41+0300
2024-05-16T12:41+0300
политика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин опубликовали совместное заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, где призвали предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу."Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", — сказано в тексте заявления.В заявлении отмечается важность практического сотрудничества между Россией и Китаем для социально-экономического развития и процветания обеих стран. Особое внимание уделяется укреплению стратегического партнерства в энергетической сфере и обеспечению экономической и энергетической безопасности.Россия высоко оценивает непредвзятую позицию Китая по Украине и разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе Устава ООН. Обе стороны считают, что для устойчивого решения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины и учитывать безопасность всех стран.Россия и Китай выразили готовность укреплять стратегическое сотрудничество в Латинской Америке и Карибском бассейне. Стороны призывают поддерживать благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой и обещают продолжить укреплять контакты и координацию в африканской проблематике. Москва и Пекин обязуются содействовать и поддерживать усилия африканских стран в решении проблем своими собственными методами.
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россия, китай, отношения, новости
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, отношения, Новости
12:41 16.05.2024
 
Россия и Китай выпустили совместное заявление об углублении отношений

РФ и КНР выпустили совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин опубликовали совместное заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, где призвали предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу.
"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", — сказано в тексте заявления.
В заявлении отмечается важность практического сотрудничества между Россией и Китаем для социально-экономического развития и процветания обеих стран. Особое внимание уделяется укреплению стратегического партнерства в энергетической сфере и обеспечению экономической и энергетической безопасности.
Россия высоко оценивает непредвзятую позицию Китая по Украине и разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе Устава ООН. Обе стороны считают, что для устойчивого решения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины и учитывать безопасность всех стран.
Россия и Китай выразили готовность укреплять стратегическое сотрудничество в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Стороны призывают поддерживать благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой и обещают продолжить укреплять контакты и координацию в африканской проблематике. Москва и Пекин обязуются содействовать и поддерживать усилия африканских стран в решении проблем своими собственными методами.
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