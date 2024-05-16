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Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Индонезию

Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Индонезию - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Индонезию

Россия в первом квартале текущего года впервые с 2017 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Индонезию, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T06:20+0300

2024-05-16T06:20+0300

2024-05-16T06:20+0300

экономика

зерно

индонезия

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале текущего года впервые с 2017 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Индонезию, следует из расчетов РИА Новости по данным индонезийской статслужбы. Так, в январе-марте текущего года Россия поставила в Индонезию 493 тысячи тонн зерна почти на 140 миллионов долларов против 6 тысяч тонн на 3 миллиона долларов годом ранее. Основой экспорта является пшеница (491 тысяча тонн), также есть небольшие поставки гречки (2 тысячи тонн). Рост экспорта в 77 раз за год позволил России стать пятым крупнейшим поставщиком зерна на рынок Индонезии, при этом еще годом ранее она была на 11-м месте. Последний раз страна входила в топ-5 в 2017 году с поставками в 338 тысяч тонн. Главным поставщиком для Индонезии в первом квартале этого года оставалась Австралия, которая увеличила экспорт в годовом выражении на 18% - до 1,3 миллиона тонн. Аргентина, которая в этом году оправилась от прошлогоднего неурожая, нарастила поставки в 3,4 раза, до 1 миллиона тонн. Австралия продает на местный рынок только пшеницу, а у Аргентины еще около четверти поставок приходится на кукурузу. Тройку лидеров замыкает Таиланд, который является главным экспортером риса в Индонезию: за год его поставки выросли в 2,5 раза, до 655 тысяч тонн. Канада была четвертым основным поставщиком, нарастив продажи пшеницы на 20% - до 639 тысяч тонн. В десятку также входят Украина, Вьетнам, Бразилия, Пакистан и Мьянма. Интересно, что среди крупнейших поставщиков единственной, кто заметно сократил поставки, стала Бразилия - ее экспорт упал в 2,6 раза. А вот Мьянма, наоборот, нарастила продажи зерна в Индонезию сильнее остальных (за исключением России) - сразу в 43 раза.

https://1prime.ru/20240425/pshenitsa-847698982.html

индонезия

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зерно, индонезия