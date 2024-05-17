https://1prime.ru/20240517/aktsii-848282749.html
"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована
"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована
"Золотая акция" нидерландской компании Yandex N.V. аннулирована после закрытия первого этапа сделки по продаже "Яндекса", говорится в сообщении Yandex N.V. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:13+0300
2024-05-17T15:13+0300
2024-05-17T15:17+0300
yandex n.v
золотая акция
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. "Золотая акция" нидерландской компании Yandex N.V. аннулирована после закрытия первого этапа сделки по продаже "Яндекса", говорится в сообщении Yandex N.V."При первом закрытии сделки вступила в силу поправка к нашему уставу, которая была одобрена нашими акционерами в марте. Эта поправка значительно упрощает наше корпоративное управление и структуру капитала – в частности, за счет отмены "золотой акции", которая ранее принадлежала Фонду общественных интересов, а также прав фонда на назначение двух членов нашего правления, которые дает приоритетная доля", - сказано в сообщении."МКПАО "Яндекс" объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Новой головной компанией группы стала МКПАО "Яндекс", а её основным владельцем - ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО "Яндекс", - сообщила ранее компания."Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО "Яндекс" и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На её втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 года. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса", - добавляется в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
yandex n.v, золотая акция
Yandex N.V, золотая акция
"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована
"Золотая акция" Yandex N.V. аннулирована после первого этапа сделки по продаже "Яндекса"
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. "Золотая акция" нидерландской компании Yandex N.V. аннулирована после закрытия первого этапа сделки по продаже "Яндекса", говорится в сообщении Yandex N.V.
"При первом закрытии сделки вступила в силу поправка к нашему уставу, которая была одобрена нашими акционерами в марте. Эта поправка значительно упрощает наше корпоративное управление и структуру капитала – в частности, за счет отмены "золотой акции", которая ранее принадлежала Фонду общественных интересов, а также прав фонда на назначение двух членов нашего правления, которые дает приоритетная доля", - сказано в сообщении.
"МКПАО "Яндекс" объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Новой головной компанией группы стала МКПАО "Яндекс", а её основным владельцем - ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО "Яндекс", - сообщила ранее компания.
"Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО "Яндекс" и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На её втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 года. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса", - добавляется в сообщении.