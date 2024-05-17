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"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована - 17.05.2024, ПРАЙМ
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"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована
"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована
"Золотая акция" нидерландской компании Yandex N.V. аннулирована после закрытия первого этапа сделки по продаже "Яндекса", говорится в сообщении Yandex N.V. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:13+0300
2024-05-17T15:17+0300
yandex n.v
золотая акция
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. "Золотая акция" нидерландской компании Yandex N.V. аннулирована после закрытия первого этапа сделки по продаже "Яндекса", говорится в сообщении Yandex N.V."При первом закрытии сделки вступила в силу поправка к нашему уставу, которая была одобрена нашими акционерами в марте. Эта поправка значительно упрощает наше корпоративное управление и структуру капитала – в частности, за счет отмены "золотой акции", которая ранее принадлежала Фонду общественных интересов, а также прав фонда на назначение двух членов нашего правления, которые дает приоритетная доля", - сказано в сообщении."МКПАО "Яндекс" объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Новой головной компанией группы стала МКПАО "Яндекс", а её основным владельцем - ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО "Яндекс", - сообщила ранее компания."Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО "Яндекс" и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На её втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 года. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса", - добавляется в сообщении.
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yandex n.v, золотая акция
Yandex N.V, золотая акция
15:13 17.05.2024 (обновлено: 15:17 17.05.2024)
 
"Золотая акция" Yandex N. V. аннулирована

"Золотая акция" Yandex N.V. аннулирована после первого этапа сделки по продаже "Яндекса"

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. "Золотая акция" нидерландской компании Yandex N.V. аннулирована после закрытия первого этапа сделки по продаже "Яндекса", говорится в сообщении Yandex N.V.
"При первом закрытии сделки вступила в силу поправка к нашему уставу, которая была одобрена нашими акционерами в марте. Эта поправка значительно упрощает наше корпоративное управление и структуру капитала – в частности, за счет отмены "золотой акции", которая ранее принадлежала Фонду общественных интересов, а также прав фонда на назначение двух членов нашего правления, которые дает приоритетная доля", - сказано в сообщении.
"МКПАО "Яндекс" объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса Яндекса консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Новой головной компанией группы стала МКПАО "Яндекс", а её основным владельцем - ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО "Яндекс", - сообщила ранее компания.
"Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО "Яндекс" и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На её втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю — примерно 28%. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 года. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса", - добавляется в сообщении.
 
Yandex N.Vзолотая акция
 
 
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