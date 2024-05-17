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США пересмотрят самые жесткие элементы запрета на российские алмазы
США пересмотрят самые жесткие элементы запрета на российские алмазы - 17.05.2024, ПРАЙМ
США пересмотрят самые жесткие элементы запрета на российские алмазы
США пересматривают самый жесткие элементы запрета G7 в отношении российских алмазов после выражения недовольства странами Африки, огранщиками в Индии и... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:43+0300
2024-05-17T16:43+0300
2024-05-17T17:11+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. США пересматривают самый жесткие элементы запрета G7 в отношении российских алмазов после выражения недовольства странами Африки, огранщиками в Индии и ювелирами в Нью-Йорке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Соединенные Штаты проводят переоценку самых жестких элементов запрета на российские алмазы от G7", - говорится в сообщении агентства.Три источника заявили, что Вашингтон стал холодно относиться к идее введения механизма отслеживания алмазов, обсуждения этой темы застопорились, при этом один из представителей администрации президента США Джо Байдена заявил, что работа этого механизма будет касаться только ЕС, но не США."Нужно сделать это так, чтобы учитывались озабоченности африканских партнеров и африканских производителей, учитывались мнения индийских партнеров и партнеров в ОАЭ ", - сказал чиновник. По его словам, также нужно "обеспечить, чтобы это работало для индустрии США".Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен.Представитель Еврокомиссии ранее сообщил РИА Новости, что в настоящее время система контроля и сертификации алмазов для обеспечения антироссийских санкций действует в тестовом режиме. Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре (AWDC) в Антверпене.
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алмазы, сша, российские алмазы, g7
алмазы, США, российские алмазы, G7
США пересмотрят самые жесткие элементы запрета на российские алмазы
Reuters: США пересмотрят самые жесткие элементы запрета G7 в отношении российских алмазов
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. США пересматривают самый жесткие элементы запрета G7 в отношении российских алмазов после выражения недовольства странами Африки, огранщиками в Индии и ювелирами в Нью-Йорке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Соединенные Штаты проводят переоценку самых жестких элементов запрета на российские алмазы от G7", - говорится в сообщении агентства.
Три источника заявили, что Вашингтон стал холодно относиться к идее введения механизма отслеживания алмазов, обсуждения этой темы застопорились, при этом один из представителей администрации президента США Джо Байдена заявил, что работа этого механизма будет касаться только ЕС, но не США.
"Нужно сделать это так, чтобы учитывались озабоченности африканских партнеров и африканских производителей, учитывались мнения индийских партнеров и партнеров в ОАЭ ", - сказал чиновник. По его словам, также нужно "обеспечить, чтобы это работало для индустрии США".
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Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен.
Представитель Еврокомиссии ранее сообщил РИА Новости, что в настоящее время система контроля и сертификации алмазов для обеспечения антироссийских санкций действует в тестовом режиме. Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре (AWDC) в Антверпене.