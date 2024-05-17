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Рынок отступает. Рубль не помог дойти до максимума

Рынок отступает. Рубль не помог дойти до максимума - 17.05.2024, ПРАЙМ

Рынок отступает. Рубль не помог дойти до максимума

Фондовые индексы в четверг оставались на траектории роста на протяжении практически всего дня, но отступили от дневных (и многомесячных) максимумов под закрытие | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:55+0300

2024-05-17T08:55+0300

2024-05-17T08:55+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы в четверг оставались на траектории роста на протяжении практически всего дня, но отступили от дневных (и многомесячных) максимумов под закрытие основной сессии. В итоге индекс Мосбиржи повысился на 0,45% до 3486,26 п. Индекс РТС вырос на 0,62% до 1207,94 п. на фоне дальнейшего укрепления рубля.На рынке суверенного долга спад приостановился, индекс RGBI за день повысился на 0,11%. Сегодня в сегменте ОФЗ, скорее всего, продолжится наметившаяся в четверг консолидация. Уже после закрытия основной сессии, в 19:00 МСК, Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за апрель, которые могут определить динамику на рынке облигаций на следующей неделе.Из опубликованных ранее недельных данных по ИПЦ следует, что годовая инфляция достигает 7,91%. Более высокие значения по инфляции за апрель могут спровоцировать очередную волну продаж на следующей неделе, и, наоборот, если данные по инфляции за апрель окажутся не такими высокими, рынок облигаций сможет перейти к восстановлению на следующей неделе.Финансовые результаты за I квартал 2024 года в четверг опубликовали сразу несколько эмитентов. Ростелеком, в частности, сообщил о повышении выручки в I квартале до 174 млрд руб., на 9% по сравнению с I кварталом 2023 года, и OIBDA – на 4% до 74 млрд руб. Кроме того, первый вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил о планах вывести на IPO "РТК-ЦОД", дочернее предприятие Ростелекома в сфере центров обработки данных.Это позитивная новость для акционеров Ростелекома, т. к. потенциальное IPO "РТК-ЦОД" позволит раскрыть внутреннюю стоимость Ростелекома для акционеров компании.Ростелеком не единственный акционер "РТК ЦОД". В 2021 году 44,8% в капитале ЦОД приобрел ВТБ. По условиям той сделки оценка ЦОД составила 7,8 по мультипликатору EV/OIBDA за 2020 год. Если на "РТК ЦОД" приходится около 1/10 в OIBDA Ростелекома, то оценка ЦОД на IPO может составить не менее 225 млрд руб. (на основе мультипликатора EV/OIBDA на уровне 8 и OIBDA за 2023 год), в которой на долю Ростелекома приходится 124 млрд руб.Фактическая оценка может оказаться еще выше, если за основу брать выручку OIBDA на 2024 год, принимая во внимание среднегодовые темпы роста бизнеса "РТК ЦОД", которые достигают 30%. Кроме того, мультипликатор EV/OIBDA на уровне 8 – достаточно консервативная оценка как с точки зрения темпов роста бизнеса, так и оценочных коэффициентов сопоставимых публичных компанийМы сохраняем позитивный взгляд на акции Ростелекома и отдаем предпочтение привилегированным акциям, учитывая дисконт в размере 12% в их рыночной оценке по отношению к обыкновенным, но сопоставимые по ним ликвидность и размер дивидендов.

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рынки, акции