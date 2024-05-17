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Индекс акций в шаге от 3500 - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Индекс акций в шаге от 3500
Индекс акций в шаге от 3500 - 17.05.2024, ПРАЙМ
Индекс акций в шаге от 3500
Индекс Мосбиржи вчера с ходу обновил максимумы месяца, годовой топ 2024 г. и двухлетние вершины — все по плану. Закрытие вечерки у 3494 п., до круглых 3500 п... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:37+0300
2024-05-17T09:37+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
?1715927847
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера с ходу обновил максимумы месяца, годовой топ 2024 г. и двухлетние вершины — все по плану. Закрытие вечерки у 3494 п., до круглых 3500 п. остается менее 0,2%. По сильной инерции вчерашнего дня сегодня могут и дорисовать. А летний ориентир 3600 п. уже не так и далеко.Раллировали бумаги Ростелекома (+6%) на фоне анонса IPO "дочки" корпорации — выход дочерней компании на публичные торги позволит раскрыть внутреннюю стоимость материнской компании. Закрытие дня выше 102 руб., годовой максимум был под 105 руб., а фундаментальный таргет 110 руб.В фокусе — акции Газпрома. Продолжается визит высшего руководства России в Китай, и по сообщениям, все готово к согласованию проекта "Сила Сибири – 2". После фактического подписания станут известны долгосрочные параметры, и это должно привести к переоценке акций вверх. А еще к концу мая могут объявить о дивидендах. Таргет 230 руб. не снимается.Рубль продолжил планомерное укрепление и достиг максимумов за два месяца. В моменте доллар падала к 90,7, и наш ориентир "поближе к 90" все ближе. Причин девальвации рубля нет, пока действуют жесткие валютные барьеры государства — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
09:37 17.05.2024
 

Индекс акций в шаге от 3500

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера с ходу обновил максимумы месяца, годовой топ 2024 г. и двухлетние вершины — все по плану. Закрытие вечерки у 3494 п., до круглых 3500 п. остается менее 0,2%. По сильной инерции вчерашнего дня сегодня могут и дорисовать. А летний ориентир 3600 п. уже не так и далеко.
Раллировали бумаги Ростелекома (+6%) на фоне анонса IPO "дочки" корпорации — выход дочерней компании на публичные торги позволит раскрыть внутреннюю стоимость материнской компании. Закрытие дня выше 102 руб., годовой максимум был под 105 руб., а фундаментальный таргет 110 руб.
В фокусе — акции Газпрома. Продолжается визит высшего руководства России в Китай, и по сообщениям, все готово к согласованию проекта "Сила Сибири – 2". После фактического подписания станут известны долгосрочные параметры, и это должно привести к переоценке акций вверх. А еще к концу мая могут объявить о дивидендах. Таргет 230 руб. не снимается.
Рубль продолжил планомерное укрепление и достиг максимумов за два месяца. В моменте доллар падала к 90,7, и наш ориентир "поближе к 90" все ближе. Причин девальвации рубля нет, пока действуют жесткие валютные барьеры государства — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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