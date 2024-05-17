Индекс акций в шаге от 3500

Индекс Мосбиржи вчера с ходу обновил максимумы месяца, годовой топ 2024 г. и двухлетние вершины — все по плану. Закрытие вечерки у 3494 п., до круглых 3500 п... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:37+0300
2024-05-17T09:37+0300
2024-05-17T09:37+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера с ходу обновил максимумы месяца, годовой топ 2024 г. и двухлетние вершины — все по плану. Закрытие вечерки у 3494 п., до круглых 3500 п. остается менее 0,2%. По сильной инерции вчерашнего дня сегодня могут и дорисовать. А летний ориентир 3600 п. уже не так и далеко.Раллировали бумаги Ростелекома (+6%) на фоне анонса IPO "дочки" корпорации — выход дочерней компании на публичные торги позволит раскрыть внутреннюю стоимость материнской компании. Закрытие дня выше 102 руб., годовой максимум был под 105 руб., а фундаментальный таргет 110 руб.В фокусе — акции Газпрома. Продолжается визит высшего руководства России в Китай, и по сообщениям, все готово к согласованию проекта "Сила Сибири – 2". После фактического подписания станут известны долгосрочные параметры, и это должно привести к переоценке акций вверх. А еще к концу мая могут объявить о дивидендах. Таргет 230 руб. не снимается.Рубль продолжил планомерное укрепление и достиг максимумов за два месяца. В моменте доллар падала к 90,7, и наш ориентир "поближе к 90" все ближе. Причин девальвации рубля нет, пока действуют жесткие валютные барьеры государства — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров.
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера с ходу обновил максимумы месяца, годовой топ 2024 г. и двухлетние вершины — все по плану. Закрытие вечерки у 3494 п., до круглых 3500 п. остается менее 0,2%. По сильной инерции вчерашнего дня сегодня могут и дорисовать. А летний ориентир 3600 п. уже не так и далеко.
Раллировали бумаги Ростелекома (+6%) на фоне анонса IPO "дочки" корпорации — выход дочерней компании на публичные торги позволит раскрыть внутреннюю стоимость материнской компании. Закрытие дня выше 102 руб., годовой максимум был под 105 руб., а фундаментальный таргет 110 руб.
В фокусе — акции Газпрома. Продолжается визит высшего руководства России в Китай, и по сообщениям, все готово к согласованию проекта "Сила Сибири – 2". После фактического подписания станут известны долгосрочные параметры, и это должно привести к переоценке акций вверх. А еще к концу мая могут объявить о дивидендах. Таргет 230 руб. не снимается.
Рубль продолжил планомерное укрепление и достиг максимумов за два месяца. В моменте доллар падала к 90,7, и наш ориентир "поближе к 90" все ближе. Причин девальвации рубля нет, пока действуют жесткие валютные барьеры государства — ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров.
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