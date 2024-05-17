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Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост
Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост - 17.05.2024, ПРАЙМ
Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост
По итогам торговой недели индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС прибавил +2,8%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%. Котировки... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:53+0300
2024-05-17T17:53+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
?1715957593
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. По итогам торговой недели индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС прибавил +2,8%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%. Котировки рубль/доллар снова опустились ниже 91. После праздников активность участников торгов выросла, и, как следствие, мы увидели рост по основным индексам.Неделя стартовала довольно вяло, однако к концу недели индекс Мосбиржи устремился к отметке 3500. Позитив вернулся на рынок после публикации отчетности Сбербанка: в апреле его чистая прибыль выросла до 131,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,6%. Также последовал ряд сильных цифр по отчетности ряда компаний за 1-й квартал текущего года.На предстоящей неделе ожидаются публикации решений советов директоров крупных компаний нефтегазового сектора, что определит дальнейшую динамику российского рынка на горизонте нескольких месяцев, а также может вызвать краткосрочный всплеск волатильности. Ожидаем решения совета директоров Газпромнефти, Газпрома и Роснефти, а также отчетности МТС и Московской Биржи за первый квартал.
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Александр Власенко
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
17:53 17.05.2024
 

Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. По итогам торговой недели индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС прибавил +2,8%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%. Котировки рубль/доллар снова опустились ниже 91. После праздников активность участников торгов выросла, и, как следствие, мы увидели рост по основным индексам.
Неделя стартовала довольно вяло, однако к концу недели индекс Мосбиржи устремился к отметке 3500. Позитив вернулся на рынок после публикации отчетности Сбербанка: в апреле его чистая прибыль выросла до 131,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,6%. Также последовал ряд сильных цифр по отчетности ряда компаний за 1-й квартал текущего года.
На предстоящей неделе ожидаются публикации решений советов директоров крупных компаний нефтегазового сектора, что определит дальнейшую динамику российского рынка на горизонте нескольких месяцев, а также может вызвать краткосрочный всплеск волатильности. Ожидаем решения совета директоров Газпромнефти, Газпрома и Роснефти, а также отчетности МТС и Московской Биржи за первый квартал.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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