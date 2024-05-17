Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост
Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост - 17.05.2024, ПРАЙМ
Вялый старт и сильное завершение: рынок показал рекордный рост
По итогам торговой недели индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС прибавил +2,8%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%. Котировки... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:53+0300
2024-05-17T17:53+0300
2024-05-17T17:53+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. По итогам торговой недели индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС прибавил +2,8%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%. Котировки рубль/доллар снова опустились ниже 91. После праздников активность участников торгов выросла, и, как следствие, мы увидели рост по основным индексам.Неделя стартовала довольно вяло, однако к концу недели индекс Мосбиржи устремился к отметке 3500. Позитив вернулся на рынок после публикации отчетности Сбербанка: в апреле его чистая прибыль выросла до 131,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,6%. Также последовал ряд сильных цифр по отчетности ряда компаний за 1-й квартал текущего года.На предстоящей неделе ожидаются публикации решений советов директоров крупных компаний нефтегазового сектора, что определит дальнейшую динамику российского рынка на горизонте нескольких месяцев, а также может вызвать краткосрочный всплеск волатильности. Ожидаем решения совета директоров Газпромнефти, Газпрома и Роснефти, а также отчетности МТС и Московской Биржи за первый квартал.
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. По итогам торговой недели индекс Мосбиржи вырос на +1,5%, а валютный индекс РТС прибавил +2,8%. Рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%. Котировки рубль/доллар снова опустились ниже 91. После праздников активность участников торгов выросла, и, как следствие, мы увидели рост по основным индексам.
Неделя стартовала довольно вяло, однако к концу недели индекс Мосбиржи устремился к отметке 3500. Позитив вернулся на рынок после публикации отчетности Сбербанка: в апреле его чистая прибыль выросла до 131,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,6%. Также последовал ряд сильных цифр по отчетности ряда компаний за 1-й квартал текущего года.
На предстоящей неделе ожидаются публикации решений советов директоров крупных компаний нефтегазового сектора, что определит дальнейшую динамику российского рынка на горизонте нескольких месяцев, а также может вызвать краткосрочный всплеск волатильности. Ожидаем решения совета директоров Газпромнефти, Газпрома и Роснефти, а также отчетности МТС и Московской Биржи за первый квартал.
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